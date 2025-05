Cecilia Rodrguez: la presunta crisi con Ignazio Moser e il nuovo indizio su Instagram: "Chi è ferito ferisce" Nuovo indizio social sulla crisi matrimoniale della sorella di Belen? Ecco cosa sta succedendo

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

Fonte: Mediaset Infinity

CONDIVIDI

Dopo settimane di gossip, nelle ultime ore, seppur ancora in via non ufficiale, sembrano moltiplicarsi gli indizi che raccontano una cristi tra Cecilia Rodriguez e il marito Ignazio Moser. Ieri la showgirl argentina, sorella minore di Belen Rodriguez, con cui pare abbia tagliato tutti i ponti, aveva già pubblicato una frase sibillina che, ai tanti fan e follower che la seguono su Instagram ha fatto pensare alle voci che vogliono la coppia di ex gieffini attraversare un momento difficile. Scriveva infatti Cechu: "Il segreto è stare bene con se stessi. Solo allora, ovunque andrai sarà il posto più bello del mondo". Una frase che riecheggia buonsenso ma che, letta attraverso l’ipotesi di una burrasca amorosa, assume un significato più forte e diverso, una sorta di auto incoraggiamento ad andare avanti con le proprie forze invece che in due. Ma queste sono solo ipotesi perché, come detto, sebbene siano ormai un paio di settimane che le voci si accavallano, di conferme certe non ve ne sono. Di nuovi indizi però sì.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, cosa sta succedendo? Nuovo indizio social

Anche oggi infatti, Cecilia Rodriguez ha voluto postare sul suo profilo Instagram una riflessione piuttosto amara, che fa pensare che l’umore della showgirl in questo momento non sia dei migliori. Si legge infatti nel post: "Chi è ferito, ferisce. Chi è guarito, cura". Sparite invece foto di momenti spensierati o gioiosi, per non parlare delle foto di coppia con l’ex marito che, secondo gli ultimi rumors, sarebbe partito per il Trentino già prima di Pasqua lasciando sola la moglie a trascorrere le feste e i ponti di primavera. Sola sì, perché, sempre secondo i rumors, l’argentina avrebbe rotto tutti i ponti con la sorella maggiore Belen, a cui è sempre stata legatissima. Secondo i gossip le due sorelle sarebbero entrate in rotta perché la maggiore avrebbe messo in guardia la minore su alcuni atteggiamenti sospetti del marito, mentre secondo altri, Belen si sarebbe resa protagonista di un episodio che avrebbe mandato su tutte le furie la coppia sorella-cognato. A tutto questo, si aggiungono i rumors che vorrebbero Cecilia Rodriguez in dolce attesa.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Insomma, di carne al fuoco in questa presunta intricata vicenda famigliare in salsa argentina ce ne è in abbondanza, ma allo stesso tempo nessuno dei protagonisti ha voluto commentare le voci, nemmeno per smentirle. Ecco perché un messaggio come quello postato oggi da Cecilia Rodriguez su Instagram sembra assumere rilevanza e suonare come conferma che, qualcosa di grosso, sia successo in casa Rodriguez-Moser. Sarà davvero così?

Potrebbe interessarti anche