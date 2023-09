Caterina Balivo, nuova gaffe. Katia Ricciarelli sbotta: “Come ti permetti?” Non c'è pace per la nota conduttrice del programma Rai1, che oltre ai bassi ascolti, deve fare i conti con qualche gaffe di troppo con nota la cantante lirica

Non c’è pace per Caterina Balivo e il suo nuovo show pomeridiano La Volta Buona su Rai 1. Da quando la conduttrice è tornata a occupare il posto precedentemente tenuto da Serena Bortone, le cose non stanno andando come previsto, soprattutto in termini di ascolti. Ma non solo. Dopo la diffusione di voci riguardanti screzi con gli autori del programma, nella puntata di ieri Balivo è stata protagonista di una clamorosa gaffe durante un gioco a premi dedicato al pubblico da casa. Scopriamo cosa è successo.

La gaffe con Katia Ricciarelli

Dopo la gaffe di ieri, in cui un concorrente ha erroneamente vinto 500 euro a causa di una risposta sbagliata non riconosciuta da Caterina Balivo e Carolina Di Domenico, Caterina Balivo continua a collezionare gaffe.

Nel corso dell’episodio di La Volta Buona, Caterina Balivo ha ospitato la celebre cantante lirica Katia Ricciarelli. Durante l’intervista, Katia ha condiviso dettagli intimi della sua vita sentimentale, compresa la sua storia d’amore con José Carreras. Ha confessato di essersi innamorata di Carreras per il suo modo di cantare in "Il ballo in maschera" e di aver vissuto un amore appassionato, ma tormentato con lui negli anni ’70 e ’80. La loro relazione si è conclusa a causa dell’insicurezza di Carreras nel prendere un impegno serio, portando a una rottura dolorosa.

Un momento sorprendente è emerso quando Caterina Balivo ha scherzosamente suggerito che Katia fosse stata l’amante di Carreras, ma la risposta di Katia ha smentito questa affermazione in modo deciso, affermando di essere stata l’amore della vita di Carreras.

La risposta piccata a Caterina Balivo

La conduttrice ha quindi esclamato: "Ah tu eri l’amante!". E Katia Ricciarelli ha subito gelato Caterina: "Ma come ti permetti?! Io ero l’amore della sua vita".

Dopo questo momento di imbarazzo, la Ricciarelli ha poi proseguito con una rivelazione sul suo secondo grande amore, Pippo Baudo. Questa storia d’amore è iniziata con un invito in una trasmissione televisiva, e dopo soli cinque mesi si sono sposati, il giorno del quarantesimo compleanno di Katia. La loro relazione è stata caratterizzata da affiatamento e rispetto reciproco, ma alla fine si sono separati dopo 18 anni, forse a causa degli impegni che li portavano spesso lontano l’uno dall’altro.

In conclusione, nonostante una gaffe imbarazzante avvenuta in precedenza durante la puntata, Caterina Balivo è a recuperare, conducendo un’intervista avvincente con Katia Ricciarelli, evidenziando sfumature interessanti della sua vita sentimentale.

