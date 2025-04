Katia Ricciarelli e l’amore con Pippo Baudo: “Non l’ho mai dimenticato. Aspetto una telefonata” Ospite di Storie di Donne al Bivio, l’ex soprano ha ricordato il suo matrimonio con il conduttore, confessando: “Se dovesse mai avere bisogno di me, correrei”

Katia Ricciarelli ricorda il suo matrimonio con Pippo Baudo. Ospite di Monica Setta a Storie di Donne al Bivio nella puntata che andrà in onda nel weekend, infatti, l’ex soprano ha parlato della sua storia col conduttore, dalle nozze del 1986 al divorzio dopo 18 anni. Come già raccontato a Verissimo da Silvia Toffanin, Katia ha ribadito di avere vissuto il suo unico grande amore al fianco di Baudo, che non ha mai dimenticato. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Katia Ricciarelli e il matrimonio con Pippo Baudo: il racconto a Storie di Donne al Bivio

Ospite di Storie di Donne al Bivio nella puntata che andrà in onda sabato 5 aprile 2025 (appuntamento su Rai 2 alle ore 15), Katia Ricciarelli ha parlato del suo legame con Pippo Baudo. I due si sposarono in Sicilia il 18 gennaio del 1986, nel giorno del 40esimo compleanno dell’ex soprano. La storia d’amore della coppia arrivò al capolinea con la separazione nel 2004 e, successivamente, col divorzio del 2007 dopo 18 anni di matrimonio. Katia aveva già confessato alcuni dei suoi ‘rimpianti’ nel salotto di Verissimo da Silvia Toffanin lo scorso gennaio e ha ribadito di avere vissuto il suo unico grande amore grazie a Baudo.

"L’ho amato moltissimo e non l’ho mai dimenticato" ha ammesso Katia Ricciarelli a Monica Setta negli studi di Storie di Donne al Bivio. I due – stando a quanto raccontato dall’ex soprano – non si sono più sentiti dopo la separazione di 11 anni fa, ma Katia non ha mai perso la speranza di riallacciare i rapporti: "Ho aspettato una telefonata. Due parole, una semplice telefonata di auguri mi basterebbe". L’ex ‘vippona’ ha raccontato di non avere più avuto relazioni dopo la fine del matrimonio con Pippo Baudo: "Non lo sento da quando abbiamo divorziato, eppure dopo di lui non ho avuto più una storia".

Katia Ricciarelli ha poi parlato anche del breve flirt avuto con Alberto Sordi prima di conoscere Baudo (e della lunga relazione col tenore Josè Carreras, finita nel 1984): "Mi ha corteggiata tanto, mi portava a cena nei ristoranti di cucina romana e soprattutto mi faceva arrivare valanghe di rose rosse. Ho sempre pensato che fossero fiori riciclati. Arrivavano a lui e me li faceva mandare a casa". L’ex soprano, tuttavia, ha ribadito di avere amato solo Pippo Baudo, facendo anche una sorta di promessa per il futuro all’ex marito: "Se dovesse mai avere bisogno di me, lui lo sa, io correrei al suo fianco in qualsiasi momento".

