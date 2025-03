Bianca Guaccero a Verissimo: "A 44 anni vorrei un figlio con Pernice", poi le lacrime per il padre La dolce confidenza arriva nel corso dell'intervista con Silvia Toffanin in cui, più volte, la conduttrice non regge l'emozione: cosa ha detto

Un amore a lungo atteso, inaspettato e travolgente, potrebbe essere coronato a breve dalla nascita di una nuova vita. A raccontare questo suo forte desiderio è Bianca Guaccero che, ospite di Verissimo confessa che sogna con il compagno Giovanni Pernice "una nuova vita", proprio nel senso di diventare di nuovo mamma, dopo aver già avuto una figlia, Alice, che oggi ha 10 anni. Questa dolce rivelazione è la degna conclusione di una lunga intervista in cui le lacrime non sono mancate nè per la showgirl e nemmeno per Silvia Toffanin che si è più volte, emozionata con lei. Scopriamo cosa è successo.

Bianca Guaccero vuole un figlio da Giovanni Pernice

La prima ospite di domenica 23 marzo di Verissimo è Bianca Guaccero, che viene accolta da Silvia Toffanin con la frase: "Tu sei in una fase raggiante". "Sì", ammette l’ospite: "Sto ancora elaborando tutto quello che è successo negli ultimi mesi: ho ricevuto talmente tanto".

La conversazione, come di consueto, inizia parlando dell’infanzia di Bianca che racconta di avere avuto sin dalla più tenera età il pallino dell’intrattenimento:"Io passavo tante ore nella mia camera, mio papà mi aveva regalato un radiolone con la doppia cassetta e io registravo interi programmi radiofonici, mi piaceva molto intrattenere. E poi mia madre con l’inganno mi ha portato a 17 anni a fare un provino per il mio primo film Terra Bruciata, e da lì é iniziato tutto".

Poi il racconto della parte più difficile della sua adolescenza: "Avevo paura di andare in giro, a scuola, per paura che arrivasse un attacco di panico,, tutto quello che per gli altri era normale per me era difficile. Tutto era una sfida. Ma ho scoperto che l’essere umano ha l’istinto di sopravvivenza, ho chiesto aiuto ma la forza l’ho trovata dentro di me. Quando ho fatto il primo film quella cosa mi ha salvato la vita. Ho trovato la condivisione, mi sono sentita meno sola e meno strana".

I genitori, nella sua voglia di entrare nel mondo dello spettacolo, l’hanno sempre sostenuta: "Io devo tutto ai miei genitori. Mia madre mi ha seguito sempre in ogni dove, in ogni provino. Spesso lasciavamo a casa mio padre e mio fratello per andare fuori. E’ iniziato veramente molto presto".

E, a proposito dei genitori, le prime lacrime dell’intervista arrivano quando Bianca Guaccero racconta il difficile momento della malattia del padre: "E’ stata una delle cose più difficili della mia vita ma mi ha restituito la possibilità di superare quel pudore di dire ‘papà ti amo’. Nel momento in cui si è ammalato, in terapia intensiva ho iniziato a dirglielo e io credo che questo sia stato parte della cura. E io mi sono detta, non permetterò più alle paure e ai pudori di impedirmi di dire ‘ti amo’ alle persone a cui voglio bene: gli va detto sempre". Al videomessaggio del papà si commuove lei e si commuove anche Silvia Toffanin con lei.

Poi le lacrime aumentano quando, subito dopo si parla della figlia di Bianca Guaccero, Alice: "Io credo che sia veramente una bambina saggia, mi apre la mente, mia figlia è illuminante.". Leggendo con moltissima fatica la lettera di Alice, che dice che la loro famiglia non la distruggerà mai nessuno, mamma Bianca finisce letteralmente in un mare di lacrime e spiega perchè:"Oggi parlavo con una persona del fatto che quando mi sono separata con il papà di Alice io in questi anni ho avuto un grande dolore nel cuore, di non averle dato una famiglia come le altre. Però oggi non c’è cosa più bella per me che sentire dalle maestre, dalle mamme delle amiche, che è una bambina serena perché con tutte le difficoltà con suo padre abbiamo sempre cercato di farle sentire che siamo una famiglia"

Ed ecco che Silvia Toffanin vuole sapere che rapporto c’è tra Alice e il nuovo, grande amore di Bianca Guaccero, Giovanni Pernice: "Ogni cosa è un passaggio importante, ogni cosa serve tempo e rispetto, Giovanni non vuole sostituirsi alla figura del papà. Lei è divertita da lui, sono molto simili caratterialmente, io li lascio costruire il loro rapporto, e guardarli mi alleggerisce il cuore".

Cosa sognate? Chiede la conduttrice di Verissimo alla sua ospite, che risponde: "Ma il sogno è già stato questo incontro, perchè Giovanni ha riportato il mio cuore a sorridere. L’ho aspettato tanto. E’ importante nella coppia rimanere se stessi, liberi, quando trovi la persona giusta è la cosa più facile del mondo. Lui poi non mi fa adagiare sugli allori, è sempre quello che mi tira su, che mi dice che bisogna reagire, e menomale. Per me stessa, sogno innanzitutto di renderlo felice, cercando di non parlare in questo rapporto il mio passato, io voglio che lui sia felice, voglio portare nella sua vita il sole, e se Dio vorrà mi piacerebbe portare una nuova vita con lui. E’ vero che ho 44 anni, ma secondo me non bisogna mai smettere di sognare".

E Silvia Toffanin non può che farle gli auguri che questo dolce desiderio si avveri e chiosare: "Allora ti aspetto con una buona notizia. Guarda che queste poltrone portano bene!"

