Oggi, sabato 25 maggio, Carolina Marconi è ospite da Silvia Toffanin a Verissimo insieme alla coreografa Carolyn Smith, entrambe legate da un passato e presente difficile, ma scopriamo insieme chi è il fidanzato della showgirl Alessandro Tulli, l’incontro con Tommy Vee al Grande Fratello, la malattia e il tipo di relazione che la unisce all’ex ballerina, ormai nota come presidente di giuria di Ballando con le Stelle.

Carolina Marconi, chi è il fidanzato Alessandro Tulli

Nato l’8 aprile 1982 a Roma, Alessandro Tulli è un ex calciatore (nel ruolo di attaccato) e lo è stato sino al 2016, facendo parte di diverse squadre di calcio, tra cui Vicenza, Livorno, Salernitana, Triestine, Lecce e Piacenza. Non mancano all’appello nemmeno Latina, Anziolavinio e Flaminia, le ultime in cui ha giocato.

Alessandro Tulli e Carolina Marconi si innamorano nel 2014 e a raccontare come è nato il loro amore è stata la showgirl ai microfoni di Diva e Donna: "Ci conoscevamo da tanto tempo. Alessandro è entrato nella mia vita a piccoli passi. Prima è diventato un grande amico. Poi, uscendo sempre in compagnia, ci siamo conosciuti e abbiamo scoperto di piacerci. Non è stato il classico colpo di fulmine. Lui è una persona semplice e vera. Non è per niente un "fenomeno": è sincero, pulito. Il classico bravo ragazzo. E poi è tifoso della Roma, sfegatato come me. A casa è subito piaciuto, lo adorano tutti e anche Alessandro ha una bella famiglia come la mia".

L’ex calciatore è rimasto al fianco di Carolina Marconi anche durante la sua lotta contro il cancro, come ha spiegato in seguito a Silvia Toffanin nel corso di una precedente ospitata a Verissimo: "Quando il dottore ci ha comunicato l’esito dell’esame siamo andati all’inferno e siamo ritornati insieme. Voglio ringraziare le nostre famiglie che non ci hanno mai abbandonato perché al momento della diagnosi avevamo paura. Nella sfortuna siamo stati fortunati. Ma lei ha preso tutto con il sorriso, è stata fortissima e travolgente".

Ora che la malattia è sotto controllo e i cicli di chemioterapia sono terminati, sembra che Carolina abbia un ultimo sogno da realizzare, al di là del futuro matrimonio con il suo fidanzato Alessandro, dopo aver trovato amore, sconfitto il tumore e portato avanti una carriera televisiva: "Diventare mamma è sempre e senza dubbio il sogno più grande. A questo punto ho finito con le terapie, con le chemio, sto facendo soltanto la cura ormonale e quella dura cinque anni", dice a Chi prima di rilasciare una nuova intervista a Verissimo: "Il sogno di avere un figlio ancora c’è", afferma Carolina Marconi, che spera nell’approvazione definitiva della legge per l’oblio oncologico: "Sono fiduciosa. Serve per dare la possibilità a tanti ex malati, come me, di riprenderci la nostra vita". Al settimanale Nuovo, invece, svela: "Per me il matrimonio è importantissimo, è un cerchio tra due persone che si chiude davanti a Dio. Se tutto va come deve andare, certo che mi sposo".

Tra gli ex fidanzati di Carolina Marconi c’è il deejay Tommy Vee, nome d’arte di Tommaso Vianello, conosciuto all’interno della casa del Grande Fratello nel 2004. La relazione con il 49enne, nato a Venezia il 21 luglio 1973, è durata per tutto il 2005.

Il rapporto special con Carolyn Smith e la malattia

Carolina Marconi e Carolyn Smith sono legate dalla lotta contro il cancro al seno, diagnosticato alla showgirl nel 2021 – si era sottoposta a dei controlli per iniziare il percorso di fecondazione assistita – e alla coreografa nel 2015. Per quanto riguarda l’attuale situazione della malattia, la Marconi spiega: "Faccio i controlli ogni sei mesi e ogni anno la Tac. Durante la Tac hanno trovato una piccola macchietta nel fegato. Mi è crollato di nuovo il mondo addosso perché temevamo fosse una metastasi. Poi ho fatto la risonanza e mi hanno comunicato che non avevo nulla". Ricordiamo che Carolyn sta ancora combattendo contro ciò che definisce "l’intruso" e che il rapporto amicale tra le due donne – si conoscono da anni – è sempre più forte, tanto che nelle scorse ore si sono incontrate e hanno pubblicato sui social media delle foto insieme.⁠

