Gaffe A UnoMattina Estate, Alessandro Greco beccato in flagrante: “Non ho resistito”, cosa ha fatto Nella puntata di oggi, al rientro dalla pubblicità, il conduttore è stato colto sul fatto mentre assaporava uno dei prodotti culinari tipici del nostro Paese.

Nella puntata di UnoMattina Estate di oggi, lunedì 30 giugno 2025, è stato dedicato ampio spazio a una delle prelibatezze della cucina italiana: la mozzarella. Dopo un breve momento di pubblicità, durante il rientro in studio, il conduttore Alessandro Greco è stato beccato in flagrante con la mozzarella in bocca. Un momento di ironia e spontaneità commentato poi dallo stesso conduttore: ecco nel dettaglio cosa è successo.

Alessandro Greco beccato sul fatto: "Non ho resistito"

Nel corso dello spazio dedicato alla mozzarella, un prodotto tipico del nostro Paese declinato in gustosissime e molteplici varianti, il conduttore Alessandro Greco non ha resistito a tutto il ben di Dio presentato sul bancone dello studio e, al rientro dalla pubblicità, è stato pizzicato mentre finiva di mangiare un fresco pezzetto di mozzarella. "Non ho resistito", ha ammesso Greco e, d’altronde, come biasimarlo.

"Ho rinunciato prima al gelato, non ho mangiato i fichi, ma come si fa a resistere qui di fronte a questo cibo degli dei", ha aggiunto il conduttore riferendosi ai prodotti presentati in precedenza nel corso della puntata. Insomma, dopo il gelato e i fichi, davanti alla meravigliosa e buonissima Mozzata di Battipaglia il conduttore non ha proprio saputo resistere. Un momento di spontaneità e ironia che ha fatto venire l’acquolina in bocca a tutti i telespettatori sintonizzati.

Proseguendo, Greco ha poi raccontato la leggenda della Mozzata di Battipaglia, una delle assolute eccellenze della tradizione culinaria campana. Secondo l’antica leggenda, nelle paludi della pianura di Battipaglia regnava la ninfa etrusca Baptì-Palìa, la quale custodiva gelosamente il segreto della Mozzata di Bufala, un cibo prelibato riservato agli dei. Da quanto raccontato, la ninfa si dedicava ad ogni alba alla mungitura delle bufale e, dopo un complesso e segreto procedimento, proseguiva con la "filatura" della cagliata, creando dal morbido impasto dei pezzi di forma sferic, ovvero la nota Mozzata. Non c’è che dire, un prodotto meraviglioso che il conduttore ha fatto decisamente bene ad assaggiare.

UnoMattina Estate, la nuova coppia funziona

Per ciò che riguarda invece i risultati ottenuti dalla nuova coppia del piccolo schermo formata da Alessandro Greco e Carolina Rey, alle redini di UnoMattina Estate dall’inizio di giugno, per il momento gli ascolti appaiono buoni e soddisfacenti. Nelle prime due settimane del programma, lo share ha oscillato tra il 14% e il 18%: un ottimo inizio. L’esperienza di Alessandro Greco e la freschezza e l’ironia di Carolina Rey sembrerebbero essere un buon mix, in grado di coinvolgere il pubblico in un periodo che per gli ascolti tv è da sempre complicato.

