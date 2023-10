Bruganelli e Spinalbese, lei fa chiarezza sul flirt: "Mi dispiace per voi" Dopo l’esplosone del gossip che vedrebbe Sonia e Antonino alle prese con una frequentazione, l’ex moglie di Bonolis ha voluto fare chiarezza. Cosa ha detto.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia. Linkedin

Instagram

Facebook

Sito

Sono bastate poche battute sui social per far esplodere il gossip secondo il quale ci sarebbe un flirt tra Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese. Ebbene sì, il tutto è nato da una foto postata dalla Bruganelli che la ritrae a cena con due colleghi: Violante Bartalucci e Federico Lampredi. Sotto alla foto postata su Instagram, non è però passato inosservato il commento di Antonino Spinalbese che immediatamente ha fatto scatenare il gossip. A chiarire la situazione arrivano però le parole di Sonia. Vediamo cosa ha detto.

Spinalbese e Bruganelli, i commenti che fanno impazzire il gossip

Al disotto della foto pubblicata da Sonia Bruganelli è subito intervenuto Antonino Spinalbese, ex concorrente del Grande Fratello Vip, scrivendo: "Manca il ragazzino lì in mezzo", un commento che non è certo passato inosservato. A quel punto la stessa Sonia ha risposto scrivendo: "Non capisco a chi tu possa riferirti".

"Io", ha poi sottolineato Spinalbese, e lo scambio si è concluso con l’ultimo commento di Sonia: "Ah certo". Uno scambio di battute che ha quindi fatto capire ai fan come alla cena in questione fosse presente anche Antonino Spinalbese, per qualche motivo non mostrato nella foto postata dalla Bruganelli.

Ma cosa centra l’ex gieffino, nonché ex di Belen Rodriguez, con Sonia Bruganelli? I fan hanno immediatamente ipotizzato che tra loro potesse esserci un flirt, essendo entrambi single. A smentire l’ipotesi sono però arrivare le parole della stessa protagonista che ha voluto fare chiarezza sulla questione.

Sonia Bruganelli smentisce il flirt con Antonino Spinalbese

Attraverso una Instagram story, la Bruganelli ha voluto chiarire subito la situazione per evitare ulteriori gossip e fraintendimenti.

"Mi dispiace per voi, e un po’ anche per me… – ha scritto Sonia – Nuove collaborazioni nascono". Ecco quindi svelato il mistero della presenza di Antonino Spinalbese a cena con la Bruganelli: si sarebbe infatti trattata di una cena di lavoro per discutere di una collaborazione della quale ancora non abbiamo notizie. D’altronde, ciò può essere confermato anche dalla stessa presenza al tavolo di Violante Bartalucci, produttrice esecutiva di Nonpanic del gruppo Banijay, e di Federico Lampredi, autore televisivo che ha già collaborato con Sonia in programmi precedenti.

Senza contare che, quando Spinalbese era al Grande Fratello Vip 7, l’opinionista in studio era proprio Sonia Bruganelli e lei, da buona scopritrice di talenti, potrebbe aver pensato per lui qualche nuovo ruolo in una possibile collaborazione. Nulla di strano, perciò. E con questo si escludono tutte le ipotesi che vedrebbero Spinalbese e la Bruganelli alle prese con un flirt.

Potrebbe interessarti anche