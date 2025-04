Brigitta e Benedicta Boccoli, chi sono le sorelle di The Couple. Da Domenica In alle nozze con il domatore di leoni La coppia parteciperà al reality condotto da Ilary Blasi, al via stasera lunedì 7 aprile. Entrambe hanno avuto carriere di successo nel mondo dello spettacolo e a teatro.

Due sorelle in corsa a The Couple. Brigitta e Benedicta Boccoli, nuove concorrenti del reality Mediaset affidato a Ilary Blasi, hanno fatto la storia della tv italiana negli anni ’80. Da Domenica In a Pronto, chi gioca?, passando poi per il teatro (soprattutto Benedicta), hanno avuto anche vite private ricche di avvenimenti. Brigitta ha sposato Stefano Nones Orfei, figlio di Moira Orfei, dal quale ha avuto due figli. Mentre la sorella maggiore Benedicta è legata dal 1998 all’attore Maurizio Micheli. Ma ha dovuto affrontare ben due diagnosi di tumore al seno. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Brigitta e Benedicta Boccoli, chi sono le sorelle di The Couple

Tra i concorrenti in gara a The Couple – la ‘versione’ del Grande Fratello che mette in una casa coppie più o meno affiatate – ci saranno anche Brigitta e Benedicta Boccoli. Due sorelle italiane, note nel mondo spettacolo soprattutto tra anni ’80 e ’90, che proveranno a portarsi a casa il notevole montepremi finale. "Io spererei di vincerlo il milione anche perché dovrei rifare il bagno di casa", ha scherzato infatti Benedicta, dopo aver annunciato la partecipazione sua (e della sorella) allo show condotto da Ilary Blasi a partire da questa sera, lunedì 7 aprile, su Canale 5.

La primogenita delle due è Benedicta Boccoli, nata a Milano l’11 novembre 1966. Mentre Brigitta, sorella minore, è nata a Roma il 5 maggio 1972. Entrambe hanno debuttato nel mondo dello spettacolo giovanissime, con carriere che hanno spaziato dalla tv al teatro. Brigitta ha iniziato il suo percorso negli anni ’80, prendendo parte a programmi come Domenica In, e recitando in film come Manhattan Baby (1982) e Olé (2006).

Quanto alla sorella maggiore, Benedicta, per lei l’esordio in tv è arrivato con Pronto, chi gioca?. Poi tanto teatro, che l’ha portata a guadagnarsi l’appellativo di "Artistissima" affibiatole da Giorgio Albertazzi. E infine, anche un paio di film tra cui Valzer (2007) e Ciao Brother (2016).

Le vite private di Brigitta e Benedicta Boccoli

La più giovane delle sorelle Boccoli, Brigitta, è sposata con il figlio di Moira Orfei, Stefano Nones Orfei, famoso domatore di leoni e artista circense. I due si sono conosciuti nel 2006, durante la partecipazione al programma Reality Circus, e hanno avuto due figli insieme: Manfredi, nel 2008, e Brando, nato nel 2019.

A Verissimo, Brigitta Boccoli ha svelato alcuni dettagli del suo legame (strettissimo) con la suocera Moira Orfei: "Ho avuto un rapporto bellissimo con lei. All’inizio mi ha osservata, temeva volessi portare via il figlio dal circo; invece, poi sono andata io al circo e il mio sogno è riaprire il Circo di Moira Orfei. Io parlo di lei al presente perché per me lei è sempre con me, la percepisco. Io parlo con lei. Ogni tanto Moira mi manda dei messaggi dall’aldilà. Mi dà dei consigli, mi svela dei segreti".

Benedicta Boccoli ha invece una relazione con l’attore Maurizio Micheli, iniziata nel lontano 1998. E anche se i due non hanno avuto figli insieme, Benedicta ha aiutato a crescere il figlio di Micheli nato da un precedente rapporto.

Il tumore al seno di Benedicta e la lite (passeggera) tra sorelle

Benedicta ha anche dovuto affrontare, per ben due volte, un tumore al seno. La prima volta cinque anni fa, e poi di nuovo nel 2023. E ha raccontato di come sia stata la sua cagnolina, Nina, che è a scoprire il primo cancro, annusando con insistenza un punto specifico del suo seno. Cosa che ha spinto Benedicta ad effettuare controlli tempestivi. Grazie poi a cure efficaci, la maggiore delle sorelle Boccoli è riuscita a superare brillantemente entrambe le sfide.

Va tuttavia ricordato, in vista della loro avventura in arrivo a The Couple, che le sorelle Boccoli non sono sempre andata d’amore e d’accordo. Ma hanno attraversato un lungo periodo di distacco, come ha spiegato la stessa Brigitta nel salotto di Verissimo: "Noi siamo state lontane per un periodo, per qualche screzio ci siamo allontanate ma, poi, grazie agli insegnamenti e alle parole di mamma ci siamo riavvicinate". E su questo punto Benedicta ha concluso: "Nel periodo in cui io non stavo bene, ci siamo sempre state…Ora, speriamo che questo reality non ci porti ad allontanarci di nuovo. Non ci siamo dette tutto l’una dell’altra ma va bene così perché contano molto più i gesti delle parole".

