The Couple, lite furiosa (e lacrime) tra le sorelle Benedicta e Brigitta Boccoli: “Ma come ti permetti?”. Cos’è successo A The Couple è tempo di liti: dopo lo scontro tra Giorgia Villa e Laura Maddaloni, anche le sorelle Boccoli hanno avuto un battibecco, subito dopo una prova.

Nonostante il futuro incerto a causa dei pessimi ascolti, a The Couple iniziano a nascere dinamiche ma anche scontri. La posta in gioco è davvero alta: chi arriva fino alla fine vince un milione di euro. E’ normale, dunque, che i concorrenti inizino a fare le loro strategie per cercare di arrivare fino alla fine…ma, è anche normale che alcune coppie vacillino un po’. E’ successo alla coppia formata da Giorgia Villa e Laura Maddaloni, le quali, a seguito di una prova e, dopo essere tornate in salotto, le due sportive si sono trovate in disaccordo. A quanto pare, alla campionessa di Judo, non sarebbe affatto piaciuta la reazione della ginnasta quando ha commentato la prova svolta nella White Room. Ma loro non solo le uniche ad aver litigato: anche le sorelle Boccoli hanno avuto uno scontro. Ma vediamo tutto nello specifico.

The Couple, Giorgia Villa a Laura Maddaloni: "Devi stare zitta"

Dopo una pesante calma piatta delle prime settimane, a The Couple si sono (finalmente) scaldati un po’ gli animi. Nelle scorse ore, infatti, Giorgia Villa e Laura Maddaloni, in coppia insieme, hanno avuto uno scontro piuttosto acceso. Le due atlete sono state coinvolte in una sorta di Memory nella White Room e, appena rientrate in salotto, l’ex judoka ha commentato: "Però non era così semplice". A quel punto, Giorgia ha reagito in maniera piuttosto impulsiva: ha sbattuto la mano sul bancone della cucina e ha replicato: "Devi stare zitta! Ci tolgono i punti, stai zitta. Ce l’hanno appena detto: non dobbiamo dire nulla". Laura ha provato a chiarire: "Mi riferivo solo alle foto, alle tavolette dei colori. Sto parlando di altro, non sto svelando niente".

Tuttavia, Giorgia non le ha permesso di finire e l’ha interrotta nuovamente: "Non lo vedi che stai già dicendo troppo? Ci hanno detto chiaramente che non possiamo parlare delle prove". Dopo l’ennesima interruzione, Laura ha perso la pazienza: "Ma fatti una bella camomilla invece del caffè! Ma davvero pensi che io sveli qualcosa sulla prova? So bene che non possiamo. Questa si arrabbia solo perché non riesce a vincere. Ma non è che, se hai vinto medaglie olimpiche, vinci anche tutte le prove qui". Alla fine, Maddaloni ha messo fine alla discussione, dicendo a Villa: "Se ti sei svegliata storta stamattina, non te la devi prendere con me".

La dura lite tra Brigitta e Benedicta Boccoli a The Couple

Giorgia Villa e Laura Maddaloni non sono le uniche ad aver litigato. Anche le sorelle Boccoli, Brigitta e Benedicta, hanno avuto un duro scontro. Durante una prova nella White Room, le sorelle Boccoli non sono riuscite a distinguersi nel gioco di Memory. Rientrate in salone, tra loro è scoppiata la lite. Benedicta ha accusato Brigitta: "Sei entrata tutta demoralizzata, prima di entrare dicevi ‘sono una pippa, non lo so fare. Tanto perdiamo, tanto arriviamo ultime’". Brigitta ha replicato risentita: "Abbassa il tono. Io gioco quando dico che sono una pippa, scherzo, sono ironica. Tu che sei tanto ironica dovresti capirlo. Sei tu che mi hai trattato malissimo là dentro urlando ‘Dai, dai, dai, dai, dai’. Oh, ma come ti permetti".

Dopo il litigio, Benedicta ha abbandonato la stanza lasciando Brigitta in lacrime. Manila Nazzaro ha cercato di consolarla mentre Brigitta si sfogava: "Mi ha trattato malissimo. È comunque un gioco, non mi tratti male!". Manila ha concluso: "Arriverà il momento in cui sbaglierà pure lei". Chissà se questi litigi riusciranno a rianimare un po’ il programma condotto da Ilary Blasi.

