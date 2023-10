Boomerissima, la sfida tra boomer e millennial ricomincia all'insegna di 'Friends' Questa sera, martedì 31 ottobre, Alessia Marcuzzi torna su Rai 2 con il programma che mette a confronto due generazioni: guest star della prima puntata Antonella Clerici.

Mara Fratus Giornalista professionista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Ci siamo. Questa sera, martedì 31 ottobre, torna su Rai 2 Boomerissima, il programma condotto da Alessia Marcuzzi e che mette a confronto due generazioni a suon di sfide e giochi esilaranti. Anche in questa seconda edizione vedremo scendere in campo due squadre, quella dei boomer e quella dei millenial, formate rispettivamente da personaggi famosi appartenenti al mondo dello spettacolo cresciuti negli Anni ’80 e ’90 e, dall’altra parte celebrity del nuovo millennio. Torneranno anche le coreografie di Luca Tommassini e non mancheranno tanti ospiti che, puntata dopo puntata, andranno a fare visita alla conduttrice e cercheranno di portare il loro supporto alle due generazioni in gara.

Boomerissima: le squadre della prima puntata

Nella prima puntata di Boomerissima, in onda su Rai 2 dal 31 ottobre, ritroveremo due squadre pronte a sfidarsi a colpi di domande sulla cultura pop. Per i boomer ci saranno Asia Argento, Caterina Balivo, Cesare Bocci e Biagio Izzo. Per i millennial, invece, in studio vedremo Aurora Leone dei The Jackal, Alvise Rigo, Giulia Salemi e Tommaso Zorzi.

Guest star della prima puntata Antonella Clerici: ecco gli ospiti

Ovviamente non possono mancare gli ospiti, che in ogni puntata di Boomerissima, saranno presenti in studio per incoraggiare la squadra a cui appartengono per nascita. Nella prima serata, ecco quindi che la guest star è Antonella Clerici, a cui seguiranno, nella sezione ‘Mito di Puntata’ Paola & Chiara. A supportare i due team in sfida, invece, troveremo Alfa e gli Snap, rappresentanti dei tormentoni di ciascuna delle due categorie.

Tutte le novità di Boomerissima, un’edizione dedicata a ‘Friends’

Oltre a uno studio completamente rinnovato, tra le novità più significative di questa edizione 2023 di Boomerissima, ci sarà quella dell’Armadio Magico, che quest’anno farà vivere agli ospiti un’esperienza all’interno della casa di Friends, la sitcom cult Anni ’90. "Scoprirete che gran parte di questa edizione è dedicata a Friends perché è sempre stata una delle mie serie preferite. Mi fa molto strano pensare che Matthew Perry non ci sia più: spero che in qualche modo gli possa arrivare tutto il nostro amore", ha commentato Marcuzzi sui social, dopo la notizia della morte dell’interprete di Chandler nella serie.

Dove seguire Boomerissima, in Tv e in streaming

Boomerissima va in onda su Rai 2 il martedì sera al posto di Belve, a partire dal 31 ottobre 2023. Inoltre, è possibile seguire il programma anche in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

