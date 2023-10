Morto Matthew Perry, Chandler della sitcom “Friends”: tragedia nella jacuzzi L’attore, 54 anni, è stato ritrovato senza vita nella vasca idromassaggio della sua casa a Los Angeles. Mistero sulla causa della morte: potrebbe essere annegato dopo un malore.

Un lutto improvviso e tragico ha appeno scosso il mondo dello showbiz americano. È morto Matthew Perry, star della sitcom Friends, una della serie tv più popolari della storia della televisione. L’attore è stato trovato senza vita nella sua casa di Los Angeles, in California. Aveva 54 anni. La notizia del decesso di Perry è stata lanciata nella notte tra sabato e domenica da alcuni media americani e in pochissimi minuti ha fatto il giro del mondo.

Addio Matthew Perry, le ipotesi sulla causa della morte

Secondo quanto emerge dalle prime ricostruzioni che rimbalzano dagli Usa, nel pomeriggio di sabato Matthew Perry è stato ritrovato senza vita nella jacuzzi presente all’interno dell’abitazione, circostanza che avvalora l’ipotesi della morte per annegamento, probabilmente in seguito a un attacco cardiaco. Fonti della polizia, che hanno parlato a condizione di anonimato poiché le indagini sono ancora in corso, non hanno però menzionato la causa della morte. Al momento non è chiaro se ciò che Perry stava facendo abbia avuto un ruolo nel decesso. Nella casa dell’attore non sarebbero state rinvenute sostanze illegali né indizi che indicherebbero la presenza di altre persone nel momento della tragedia.

I problemi con la droga e l’abuso di farmaci

L’attore americano è diventato famoso in tutto il mondo interpretando Chandler Bing, uno dei protagonisti della sitcom Friends, un personaggio simpatico, stralunato e sempre con la battuta pronta. Tuttavia, mentre sullo schermo era affabile e ottimista, Perry nella sua vita privata ha combattuto a lungo contro i demoni della droga e della depressione. Per anni è stato dipendente dal Vicodin (per sua stessa ammissione, ne abusava anche all’epoca delle riprese di "Friends"), e nel corso del primo decennio del millennio è entrato e uscito da cliniche per la riabilitazione: una battaglia personale, questa, che ha raccontato in un libro best seller mandato in stampa lo scorso anno. Inoltre, nell’ultima parte della sua vita ha dovuto far fronte a problemi di salute abbastanza seri che lo hanno obbligato a diversi ricoveri in ospedale. Nel 2018 ha subito una perforazione gastrointestinale, dovuta probabilmente all’abuso di oppioidi, che lo ha costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico d’urgenza in seguito al quale è stato alcune settimane in coma, tra la vita e la morte.

Chi era Matthew Perry: "Friends", carriera, vita privata, fidanzata

Figlio dell’attore John Bennett Perry e di Suzanne Marie Langford (ex portavoce del primo ministro canadese Piere Trudeau), Matthew Perry è nato nel 1969 ed è cresciuto tra il Canada e Los Angeles. La sua carriera attoriale è iniziata da giovanissimo con alcuni ruoli minori in "Charles in Charge" e "Beverly Hills 90210", poi ha recitato al fianco di River Phoenix nel film "A Night in the Life of Jimmy Reard". La sua consacrazione, però, è arrivata a metà anni ’90 con l’ingresso nel cast di "Friends", diventata col passar degli anni la serie più iconica di quell’epoca televisiva.

Perry ha interpretato Chandler Bing per 10 stagioni e un totale di 234 episodi, diventando uno degli attori più amati (e pagati) al mondo. Ha partecipato anche a diversi progetti cinematografici di successo (principalmente commedie), come "Fools Rush In", "The Whole Nine Yards", "Three to Tango", "The Kid", "17 Again", "Getting In". Negli ultimi anni, a causa dei suoi problemi personali, era sparito dalle scene. Matthew non si è mai sposato e non ha avuto figli. Ha vissuto la sua ultima relazione con Molly Hurwitz. In precedenza è stato legato sentimentalmente a diverse attrici celebri, tra cui Cameron Diaz e Julia Roberts.

