Adults come Friends, la serie che racconta quanto fa ridere (e male) crescere nel 2025 La serie comedy per adulti di Disney+, disponibile dal 2 luglio, è già stata definita il "Friends della Generazione Z" ma sarà davvero così?

Crescere e affrontare la vita è sempre un processo difficile, ma se lo fai con un gruppo affiatato di amici lo è un po’ di meno. Sono queste le premesse di Adults, la nuova serie comedy di FX che debutta il 2 luglio in streaming su Disney+. Lo show, scritto dalle menti dietro al Tonight Show With Jimmy Fallon, Ben Kronengold e Rebecca Shaw, racconta della vita di 5 ventenni a New York, riuniti per varie vicissitudini nell’appartamento di uno di questi. La stagione 1 conta 8 episodi da circa 20-30 minuti ciascuno.

Di cosa parla Adults di Disney+?

Billie, Paul, Issa, Anton e Samir sono cinque ragazzi di circa vent’anni che si ritrovano a casa di quest’ultimo, lasciata libera dai genitori che sono partiti per un viaggio intorno al mondo apparentemente senza fine. La serie mette in scena le vittorie, le sconfitte e le umiliazioni di chi inizia a vivere nel mondo degli adulti. Samir (Malik Elassal) è cresciuto con Billie (Lucy Freyer), ed è andato al college con Issa (Amita Rao) e Anton (Owen Thiele). Paul (Jack Innanen), fidanzato di Issa, è l’aggiunta relativamente più recente del gruppo e viene scherzosamente sempre e solo chiamato col nome completo di "Paul Baker".

La serie è piena di storie in cui il quintetto adotta il peggior approccio possibile per risolvere un problema, senza alcun reale interesse per la privacy o il decoro. La chimica tra i protagonisti e il senso di estrema e dettagliata intimità che gli autori danno ai personaggi fanno sì che tutto funzioni. Per molti è già stato definito il "Friends della Gen Z", ma Adults non prova minimamente a ergersi a "voce di una generazione". Ci sono riferimenti occasionali alla fascia d’età dei personaggi e a come le generazioni più anziane li percepiscono, ma ma non così tanto da sembrare il punto focale della serie.

Le guest star della stagione 1 di Adults

Come se non bastasse il simpatico e sufficientemente carismatico cast di personaggi principali, la prima stagione di Adults offre un nutrito novero di guest star, tra cui: Charlie Cox, Julia Fox, D’Arcy Carden, Grace Kuhlenschmidt, John Reynolds e Ray Nicholson.

Vi ricordiamo che Adults è disponibile in streaming esclusivamente su Disney+ a partire dal 2 luglio.

