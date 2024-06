Estate in diretta: scoop su Fiorello, De Girolamo e Semprini ok ma non sfondano sui social. Com’è andata Durante la prima puntata del 3 giugno i conduttori sorprendono per l'affiatamento mentre nel programma si affrontano temi caldi e argomenti più leggeri

Lunedì 3 giugno è iniziata la nuova edizione di Estate in diretta, il programma pomeridiano estivo di Rai1 che sostituisce La vita in diretta e vede per la seconda volta alla conduzione la coppia formata da Gianluca Semprini e Nunzia De Girolamo. Nella prima puntata vengono subito svelate le novità, come la mancanza del tavolo di Alberto Matano, l’ingresso di Gigi Marzullo nel cast, pronto a dispensare nuove pillole di saggezza, e la conferma di ospiti in studio (Luca Tommassini, tra gli altri). Ma vediamo insieme cosa è successo nel corso della diretta del 3 giugno.

Estate in diretta, puntata del 3 giugno 2024: cosa è successo

Il programma si apre con la tragedia del Natisone: si è parlato delle testimonianze e della speranza di ritrovare Cristian vivo, l’unico dei 3 giovani di cui ancora non è stato trovato il corpo. In questa occasione Nunzia De Girolamo fa una piccola gaffe, ovvero sbaglia il nome del ragazzo chiamandolo Manuel. Una volta affrontato il caso di cronaca principale, si passa a un segmento leggerissimo che vede protagonisti Fiorello e il successo di Viva Rai2!, con Mauro Casciari, Luca Tommassini, Carmen Russo e altri ospiti che ne fanno un ritratto esaustivo. Ricordiamo che Viva Rai2! non torna a settembre, ma proprio nel corso di questo omaggio Casciari, co-conduttore dello show mattutino, ammette di essere speranzoso riguardo a un futuro ancora al fianco di Fiorello, il che porta De Girolamo e Semprini a chiedere maggiori informazioni al riguardo (con scarsissimi risultati) in quanto convinti che un nuovo progetto sia già alle porte. Che lo showman abbia davvero intenzione di portare in TV Quelli della notte, il programma in seconda serata proposto a Sanremo 2024? Tommassini non si sbilancia e afferma che al momento con Fiorello c’è in programma solo una cena. Una cosa è certa: "Tutto nasce dalla testa di Fiorello naturalmente e adesso vedendo tutto quello che è stato mi rendo conto che se non fosse stata un’idea sua questo circo incredibile nessuno l’avrebbe messo su", dice Casciari riferendosi a Viva Rai2!.

L’affiatamento tra Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini e le polemiche

Tanto è lo spazio che viene lasciato al programma di Fiore prima di passare nuovamente ai casi di cronaca nera più caldi degli ultimi giorni – l’influencer Siu ferita e la riapertura delle indagini su Greta Spreafico, per esempio – e infine alle news di gossip più intriganti e attuali, come i presunti flirt di Fedez, il tutto con il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, il quale commenta le coppie che potrebbero sorprenderci nel corso dell’estate 2024. A colpire più di qualsiasi altra cosa però è la genuina complicità tra Nunzia De Girolamo, conduttrice di Ciao Maschio, e Gianluca Semprini, il giornalista di Rai News. I due si divertono punzecchiandosi, si dividono gli interventi in maniera equa e vivono il tutto con grande naturalezza, restando seri quando il tema affrontato lo richiede e risultando leggeri quando l’argomento lo consente. Il tempo passa e nemmeno ce ne accorgiamo. Ma non è l’unico aspetto che convince di Estate in diretta: è la velocità intrinseca del programma, grazie anche a una scaletta che cambia in maniera tempestiva in base alle esigenze, e il costante aggiornamento degli inviati in diretta.

Infine, non manca qualche polemica: "Giro sulla vita in diretta estate e sento Nunzia De Girolamo dire che Siu non è ancora morta. Per il resto dell’estate può bastare. A parte che la frase fa schifo, perché stai presupponendo che morirà, ma il modo in cui l’ha detto. Come se parlasse del suo geranio. Io sono rimasta gelata". Un altro utente risponde al commento di cui sopra: "Sai che non è piaciuta nemmeno a me? Non sapeva cosa dire perché in quel momento stava "inventando" come dire l accaduto". Tra le altre critiche mosse al programma e alla co-conduttrice troviamo: "Io farei il percorso inverso: prima la cronaca e poi gli argomenti leggeri proprio come la versione invernale", "Piuttosto che guardare la De Girolamo e i soldi rubati agli italiani, spengo la tv" e infine "Ma la Rai, se proprio vuole insistere su Nunzia De Girolamo, non le può pagare un corso di dizione?"

