Bianca Guaccero sembra pronta a tornare alla conduzione in solitaria, e questa volta potrebbe farlo prendendo momentaneamente il posto di Caterina Balivo. Secondo indiscrezioni, la showgirl pugliese sarebbe in trattative avanzate per guidare un nuovo programma estivo nel primo pomeriggio di Rai1, come già accaduto in passato quando ha sostituito la Balivo a Detto Fatto. Un ritorno che i suoi fan attendono con impazienza e che potrebbe consacrarla definitivamente come una delle conduttrici più amate della TV italiana.

Bianca Guaccero, nuovo programma su Rai 1

Dopo il successo a Ballando con le stelle e le recenti esperienze a Dalla strada al palco e Primafestival, Bianca Guaccero potrebbe presto coronare il sogno di condurre uno show tutto suo. Il settimanale Oggi ha lanciato l’indiscrezione, rivelando che la conduttrice pugliese sarebbe molto vicina ad aggiudicarsi un format che andrà in onda ogni giorno dopo il Tg1 delle 13.30.

"Bianca è in trattative avanzate per aggiudicarsi un format che andrà in onda quotidianamente per tutta la prossima estate", si legge sul magazine. Questo significherebbe che per la stagione calda il pubblico di Rai1 troverà un volto nuovo al posto di La volta buona, condotto da Caterina Balivo, che si fermerà per la pausa estiva prima di riprendere regolarmente a settembre.

La sostituzione di Caterina Balivo che sa di deja-vu

Non sarebbe la prima volta che Bianca Guaccero prende il posto di Caterina Balivo. Già qualche anno fa la soubrette di Bitonto ha sostituito la collega alla guida di Detto Fatto su Rai2, quando la Balivo aveva scelto di passare su Rai1 con Vieni da me. Ora la storia potrebbe ripetersi, questa volta sulla rete ammiraglia, segno di quanto la Rai continui a puntare su di lei.

A differenza del passato, però, questa volta la conduzione sarà temporanea e limitata ai mesi estivi. Bianca Guaccero potrebbe dunque avere l’occasione di dimostrare ancora una volta il suo talento poliedrico in uno show cucito su misura per lei. Si parla di un programma fresco e dinamico, perfettamente in linea con la sua capacità di spaziare tra conduzione, canto e ballo.

Il nuovo pomeriggio estivo di Rai1

L’estate di Rai1 si preannuncia all’insegna del cambiamento, con un palinsesto rinnovato e nuove proposte per il pubblico. Dopo il possibile arrivo di Bianca Guaccero dalle 14 alle 16, la rete dovrebbe proporre una serie spagnola, Ritorno a Las Sabinas, che andrebbe a sostituire Il Paradiso delle Signore.

A seguire, dalle 17, ci sarà spazio per Estate in diretta, la versione estiva de La vita in diretta, che vedrà ancora una volta al timone Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini. Infine, in preserale, tornerà Reazione a catena, il quiz che da anni intrattiene il pubblico estivo di Rai1 al posto de L’Eredità.

Un periodo d’oro per Bianca Guaccero

La conduttrice pugliese sta vivendo un momento magico sia a livello professionale che personale. Dopo aver trionfato a Ballando con le stelle, ha collezionato successi come co-conduttrice di Dalla strada al palco e Primafestival. Ora potrebbe finalmente ottenere un programma tutto suo, realizzando un desiderio a lungo accarezzato.

"L’entusiasmo e l’amore che ho per questo lavoro non potrebbero essere più grandi", ha dichiarato Bianca nei mesi scorsi. "Non mi sento di essere arrivata, anzi, sento di aver appena cominciato. Mi dovete sopportare ancora!". Un messaggio chiaro che lascia intendere che la sua carriera in TV è solo all’inizio, e che l’estate potrebbe essere il trampolino di lancio per nuove, importanti opportunità.

