Panico in Rai per un incendio, sospesa 'Estate in diretta'. Nunzia De Girolamo a Semprini: “Scappano tutti, muoviti!” Brutto incendio ferma e spaventa gli studi Rai che attuano le procedure di evaquazione, a documentare tutto sui social la conduttrice de L'estate in Diretta

Oggi, mercoledì 31 luglio, Roma è stata colpita da un grave incendio che ha avuto luogo nelle vicinanze degli studi Rai di via Teulada. Le fiamme, che hanno interessato anche la zona di via Romeo Romei dietro la Corte d’Appello di Roma, hanno generato una colonna di fumo nero visibile da diverse aree della città, tra cui Monte Mario e la panoramica di Prati. L’incendio si è esteso rapidamente, minacciando non solo le aree verdi circostanti ma anche le strutture urbanistiche vicine.

Incendio vicino alla sede Rai, salta la puntata dell’Estate in diretta

I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per cercare di contenere e spegnere il rogo, che ha provocato l’evacuazione di diverse palazzine e ha coinvolto alcune auto nel suo cammino distruttivo. La sede della Rai, situata nelle immediate vicinanze dell’incendio, è stata dichiarata a rischio, con conseguente ordine di evacuazione dell’edificio. Questo ha avuto un impatto immediato sui programmi televisivi, con la cancellazione della puntata odierna di Estate in Diretta. Al suo posto, è andata in onda una puntata di Techetechete.

Nunzia De Girolamo, l’annuncio sui social: "C’è un incendio"

Nunzia De Girolamo, conduttrice di Estate in Diretta, ha condiviso la situazione di emergenza attraverso i social media, documentando il panico e l’evacuazione in corso. In un video pubblicato su Instagram, la De Girolamo ha raccontato il caos che ha invaso lo studio: "Ragazzi, noi stiamo evacuando lo studio. Se non ce ne andiamo, ci rimproverano. Se ne sono andati tutti e dobbiamo andare via anche noi. C’è un incendio serio a Monte Mario", ha dichiarato, mostrando l’intensità della situazione.

De Girolamo in ansia con Semprini: "Muoviti!"

I fan hanno seguito con estrema apprensione quanto stava accadendo grazie ad alcuni video trapelati sui social in cui si sente la conduttrice e il suo collega raccontare quanto stava succedendo. "A domani, io vi vorrei far vedere: scappano tutti non mi era mai successo nemmeno a scuola di dover evacuare così. Questa ci mancava". "Siamo rimasti solo io e te, dai muoviti", ha poi esclamato Nunzia rivolgendosi a Gianluca Semprini, l’altro conduttore del programma. Il video mostra chiaramente i momenti più impattanti, con le istruzioni di sicurezza fornite tramite altoparlanti, sia in italiano che in inglese, mentre la De Girolamo e il collega Gianluca Semprini cercavano di lasciare lo studio il più rapidamente possibile.

L’incendio ha così causato un’interruzione imprevista dei programmi televisivi e ha messo in luce l’urgenza e la gravità della situazione. I cittadini e i lavoratori della zona hanno dovuto affrontare momenti di grande preoccupazione e caos, dimostrando quanto le emergenze di questo tipo possano influire non solo sull’ambiente ma anche sulla vita quotidiana e sulle attività mediatiche della città. Fortunatamente sembra che non ci siano state conseguenze gravi. I fan del programma possono tirare un sospiro di solievo e attendere la ripresa delle puntate e godersi nel frattempo Techetechete, che andrà in onda al suo posto.

