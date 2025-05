Bianca Guaccero: “Questo è amore”, la dedica a Giovanni Pernice dopo il clamoroso successo Il ballerino ha chiuso il suo tour in Regno Unito e Irlanda con l’ultima data al Palladium di Londra: l’ovazione del teatro e le dolci parole della compagna

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Il futuro di Bianca Guaccero e Giovanni Pernice è sempre più radioso. Dopo il successo Ballando con le Stelle e il ‘rilancio’ televisivo della conduttrice, infatti, il ballerino ha chiuso il suo tour in Regno Unito e Irlanda con un’ultima data sold out al Palladium di Londra. L’avventura in terra britannica di Pernice si è chiusa con l’ovazione del teatro e la dolce dedica di Bianca, con cui potrebbe presto condividere una nuova esperienza in tv. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Bianca Guaccero, la dedica a Giovanni Pernice

"Questo è amore" ha scritto oggi sui social Bianca Guaccero, convidendo una storia su Instagram dedicata al compagno Giovanni Pernice: "Un amore straordinario che ti meriti". Ieri domenica 4 maggio 2025 si è infatti chiuso ‘The Last Dance’, il tour in Regno Unito e Irlanda del ballerino di Ballando con le Stelle, terminato con un sold out al Palladium di Londra (per il terzo anno consecutivo). Pernice ha portato tutto il suo talento e il suo carisma in una tournée in terra inglese che si è rivelata un vero e proprio successo insieme alla sua compagnia. Lo spettacolo si è chiuso con una standing ovation e il coro ‘Gio, Gio, Gio!’ del pubblico londinese. "È stato fantastico" ha raccontato il ballerino, che sui social ha poi ringraziato tutto il suo team ("Grazie a tutti coloro che mi hanno supportato, questo tour è stato anche un mezzo per riflettere sugli ultimi tempi, per dire ad alta voce alcune cose che provavo") e ha ovviamente risposto alle dolci parole di Bianca: "Grazie amore mio!".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La storia d’amore nata a Ballando con le Stelle e il futuro

A più di quattro mesi dal loro trionfo a Ballando con le Stelle, insomma, le cose stanno andando a gonfie vele per Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. La conduttrice è tornata in pianta (quasi) stabile in tv, al timone del PrimaFestival a Sanremo 2025 e poi al fianco di Nek per condurre Dalla Strada al Palco; il tour nel Regno Unito del ballerino è stato un successo. La coppia si prepara anche a tornare come ospite a Sognando Ballando con le Stelle, lo spin-off per festeggiare i 20 anni del programma di Milly Carlucci (che sarà affiancata anche da Giulia Vecchio). Per la prossima stagione, inoltre, non è da escludere che i due possano collaborare nuovamente in tv, con Bianca Guaccero in rampa di lancio e pronta per un nuovo show.

Potrebbe interessarti anche