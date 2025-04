Serena Autieri vs Bianca Guaccero, sfida a due per lo slot più ambito dell'estate su Rai1. Cosa succede L'attrice, che ha appena chiuso la conduzione di 'Serenight', sembrerebbe scalpitare per un posto sulla rete ammiraglia in estate. Ma per lei c'è parecchia competizione.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Serena Autieri è pronta. Dopo gli ottimi risultati alla guida di Serenight, in seconda serata su Rai 1, l’attrice e conduttrice starebbe facendo di tutto per ottenere uno ‘spot’ nel daytime estivo della rete. A rivelarlo è un giornalista esperto del settore, che aggiunge però l’esistenza di un notevole ostacolo (forse) insormontabile. Infatti le caselle libere per un’altra conduzione, o un programma cucito su misura per l’Autieri, al momento non ci sarebbero. Come testimoniano anche i recenti rumors su Bianca Guaccero, altro nome fortissimo in Rai per un posto nel daytime dell’estate. Ecco i dettagli qui sotto.

Serena Autieri, lo slot estivo su Rai 1 e la sfida con Bianca Guaccero

Solo pochi giorni fa, si vociferava di una Bianca Guaccero in lizza per un programma nel daytime estivo di Rai1. Una promozione quasi dovuta, la sua, dopo il successo di Ballando e gli eccellenti risultati alla conduzione di Dalla strada al palco e del PrimaFestival di Sanremo. Ora però la Guaccero potrebbe avere un’accanita rivale. Perché Serena Autieri, reduce dalla conduzione di Serenight in seconda serata, sembra intenzionata a ritagliarsi un posto nel daytime estivo (pure lei).

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Lo rivela il giornalista Alberto Dandolo, sull’ultimo numero del magazine Oggi, dove scrive di essere venuto a conoscenza di un dettaglio. Cioè che la Autieri "scalpita per garantirsi un posto al sole nel palinsesto estivo di Rai Uno". Uno scoop notevole, che però rischia di ‘squagliarsi’ in fretta dato il livello di competizione al momento presente in azienda. Come infatti aggiunge Dandolo, "le caselle chiave sembrano essere già tutte occupate…", per quanto riguarda il daytime della prossima estate.

Eppure Serena Autieri non pare turbata. Anzi. "Terminata la sua conduzione al programma di seconda serata Serenight", ribadisce sempre Dandolo, "pare stia facendo fuoco e fiamme per ottenere un ruolo di primo piano in un format del daytime della prima rete". Insomma non è detto che nella (ipotetica) battaglia Guaccero-Autieri, sia proprio la prima a spuntarla. Non se Serena continua a dimostrare tanta determinazione nel trovare un posto e un’opportunità.

La stima dei vertici Rai per Serena Autieri

"Serena però insiste e non demorde", conclude quindi Dandolo su Oggi, "forte della stima che gli attuali vertici di Viale Mazzini nutrono nei suoi confronti". Dunque gli ingredienti ci sono quasi tutti: ottimi risultati di share con il programma Serenight (intorno al 10% di media), la stima indiscussa dei vertici, la caparbietà della Autieri. Manca solo l’opportunità che potrebbe aprirsi. E nel frattempo, possiamo sempre goderci la brava attrice sabato prossimo, quando tornerà in tv in seconda serata su Rai Tre, alla guida del concerto dedicato alla memoria di Pino Daniele, "Je sto vicino a te forever". Sul resto non facciamo previsioni.

Potrebbe interessarti anche