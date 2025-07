Orgoglio e Pregiudizio, la prima foto della serie Netflix accende la curiosità: quando esce e cosa vedremo Buone notizie per gli amanti delle serie tv in costume: il nuovo progetto basato sul noto romanzo di Jane Austen è ufficialmente in produzione.

Dopo il grande clamore e l’interesse suscitato dalla serie Bridgerton, il colosso dello streaming Netflix ha ufficialmente annunciato l’inizio della produzione di Orgoglio e Pregiudizio, una nuova serie in costume basata proprio sull’omonimo e amatissimo romanzo di Jane Austen. Un progetto dall’aria elegante e molto suggestiva, che promette di regale un adattamento fedele, dall’estetica sobria e dalla recitazione intensa ma mai troppo forzata. La prima foto ufficiale dal set pubblicata sui social proprio da Netflix ha già scatenato la curiosità di tantissimi telespettatori: scopriamo di più su ciò che vedremo e sulla data di uscita della serie.

Serie Netflix Orgoglio e Pregiudizio: la prima foto e quando esce

La nuova serie in costume, prodotta da Lookout Point, uscirà in esclusiva su Netflix nel 2025 (anche se per il momento no c’è ancora una data precisa) per celebrare i 250 anni dalla nascita di Jane Austen, e il progetto si comporrà di sei episodi. Proprio oggi il profilo ufficiale di Netflix Italia ha pubblicato la prima foto dal set annunciando l’inizio della produzione. Nell’immagine vediamo le cinque sorelle Bennet che insieme alla madre attraversano un campo della campagna inglese. Un’immagine che evoca perfettamente l’atmosfera storica, elegante e affascinante che vedremo nel corso di tutta la serie.

Orgoglio e Pregiudizio, cosa vedremo nella nuova serie Netflix

Per la regia di Euros Lyn e la sceneggiatura di Dolly Alderton, la nuova serie Orgoglio e Pregiudizio darà vita al romanzo più classico e romantico di tutti i tempi. Il racconto di Jane Austen ruota, infatti, attorno alla figura di Elizabeth Bennet, una giovane donna intelligente, arguta e dal carattere forte, che vive in campagna con la sua numerosa famiglia. Quando il ricco (ma apparentemente altezzoso) Mr. Darcy arriva nella zona, tra lui ed Elizabeth scatta subito una scintilla, ma non nel senso più romantico del termine. Lei lo trova arrogante, lui la giudica troppo impulsiva. In altre parole, i due si piacciono e si respingono allo stesso tempo, in un gioco fatto di malintesi, orgoglio personale e pregiudizi.

Intorno a loro ruotano anche le vicende delle sorelle Bennet, le preoccupazioni matrimoniali della madre (decisamente sopra le righe) e le dinamiche sociali dell’epoca, tra balli eleganti, lettere scritte con cura e reputazioni da difendere. Nella serie Netflix, ad interpretare Elizabeth Bennet troveremo Emma Corrin, già conosciuta per la magistrale interpretazione di Lady D in The Crown. Accanto a lei troveremo poi Jack Lowden nei panni di Mr. Darcy, e Olivia Colman (premio Oscar per La Favorita) nel ruolo della madre delle sorelle Bennet. Insomma, una serie tv veramente imperdibile.

