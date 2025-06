Squid Game 3 chiude col colpo di scena: una star internazionale anticipa lo spin-off (agghiacciante) della serie La freddezza di Cate nel gran finale svela il futuro della serie Netflix Squid Game: lo spinoff USA con Fincher promette brividi ancora più oscuri

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Erano tutti in fibrillazione per l’uscita di Squid Game 3 (27 giugno) e, dopo aver visto il gran finale, si può dire che i fan della serie coreana targata Netflix sono rimasti abbastanza scioccati da ciò che hanno visto. Sei episodi che, in soli tre giorni, hanno ottenuto 192 milioni di visualizzazioni sulla piattaforma streaming (dietro solo alla prima stagione con 265, 2 milioni di visualizzazioni), il che la rende in assoluto una delle serie più viste di sempre. Ovviamente, (SPOILER) nell’attesissimo finale non c’è stato un lieto fine, ma possiamo dirvi che un’attrice internazionale ha fatto un piccolo cameo che non lascia dubbi sul futuro della serie. Ma vediamo insieme tutti i dettagli.

Attenzione spoiler

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Squid Game 3, finale a sorpresa: un cameo conferma lo spin-off americano

Come vi abbiamo anticipato, nella terza e ultima stagione di Squid Game, il finale non è stato dei migliori (nel senso che tutti si aspettavano un lieto fine). La serie Netflix ha sempre mostrato come l’intrattenimento di massa nasconda un sistema crudele che sfrutta vite umane per creare spettacolo. Verso la fine, compare Cate Blanchett, rendendo la storia più internazionale. L’attrice premio Oscar appare negli ultimi minuti: In-ho, il Frontman, la osserva da un’auto a Los Angeles mentre lei, in un tailleur elegante, schiaffeggia un senzatetto che perde a ddakji. Lo scambio di sguardi tra i due conferma che il gioco si è diffuso oltre la Corea.

Questo cameo anticipa lo spin-off americano della serie, affidato a David Fincher, regista noto per il suo approccio cupo e psicologico (Fight Club, Gone Girl). La versione statunitense potrebbe quindi risultare ancora più spietata. Intanto, si ipotizza che Blanchett sia solo la prima di un cast prestigioso che potrebbe includere Robert De Niro, Matthew McConaughey e Salma Hayek.

Come finisce Squid Game 3? (SPOILER)

Attenzione, in questo paragrafo vi spiegheremo come si è concluso Squid Game 3, quindi, se non avete ancora visto questi sei episodi, non leggete questo paragrafo perché è pieno di spoiler. Nell’episodio finale della serie, Gi-hun arriva all’ultimo gioco insieme alla neonata figlia della giocatrice 222. Dopo aver ucciso in combattimento il padre della bambina (giocatore 33), decide di sacrificarsi gettandosi dalla torre per salvarla. Intanto il giocatore 246 viene soccorso dalla guardia costiera e il detective Jun-ho raggiunge il luogo degli Squid Game, dove affronta il fratello, il Front Man. Scoperto, il Front Man fa esplodere la struttura.

Sei mesi dopo, Park Gyeong-seok lavora di nuovo come artista e scopre che sua figlia è guarita. Jun-ho riceve in custodia la neonata della giocatrice 222 e i soldi vinti dalla piccola (entrata in gioco al posto della madre). Il Front Man va a Los Angeles dalla figlia di Gi-hun per consegnarle gli effetti personali del padre. Mentre se ne va in auto, nota una reclutatrice che gioca a Ddakji con un uomo: segno che gli Squid Game continuano.

Potrebbe interessarti anche