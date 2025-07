Squid Game, la storia non è finita e continua in America: Netflix lancia la bomba La storia di Squid Game non è finita e continua in America: le ultime indiscrezioni confermano lo spin-off americano della celebre serie Netflix

I sospetti nati di fronte alla visione del finale di Squid Game 3 sembrano, ormai, essersi concretizzati: la serie TV coreana avrà una versione americana. Chi ha concluso la visione dello show originale, disponibile in streaming su Netflix, sa che nei minuti finali dell’ultimo episodio (attenzione spoiler!) il Front Man è a Los Angeles per donare alla figlia di Gi-hun gli effetti personali del padre, deceduto nell’ultimo gioco. È qui che, mentre va via in auto, lo sguardo del Front Man si posa su due persone che stanno giocando a ddakji, il gioco con cui i reclutatori scelgono chi sarà ammesso agli Squid Game.

La storia di Squid Game non è finita e continua in America

E in effetti, a giocare con un senzatetto è proprio una reclutatrice, interpretata da Cate Blanchett. Questo stravolgimento ha subito portato a credere che potesse esserci uno spin-off della serie coreana, cosa inizialmente smentita dal regista Hwang Dong-hyuk. Tuttavia, pare non ci siano oggi più dubbi sul fatto che presto arriverà Squid Game: America. Alla regia ci sarà David Fincher, che ha d’altronde con Netflix un legame già importante e che dirigerà per la piattaforma già il sequel di C’era una volta a… Hollywood di Quentin Tarantino. La sceneggiatura sarà invece affidata a Dennis Kelly, noto per aver lavorato alla serie Utopia.

Poco, invece, sappiamo al momento della trama e del cast che girerà sul set. Sembra molto probabile che Cate Blanchett ci sarà e tornerà nel ruolo di reclutatrice, ed è altrettanto possibile che rivedremo anche il Front Man, che potrebbe fungere da ponte tra i giochi coreani e quelli in America, per la precisione proprio a Los Angeles. Non è dunque da escludere che la sua storia sarà approfondita proprio per spiegare il legame con l’America: che abbia avuto lui un ruolo importante nella migrazione oltreoceano dei giochi mortali? D’altronde, il legame è evidente, visto che il gioco della reclutatrice è proprio quello coreano e che tra i Vip che osservano i concorrenti in Corea ci siano anche americani.

Quando uscirà Squid Game: America?

La notizia di una versione americana di Squid Game non fa che rendere felici i fan della fortunata serie, che ora attendono di scoprire di più su trama e cast. Netflix, al momento, non ha ufficializzato nulla, né sappiamo quale sarà la possibile data d’uscita della serie. Secondo prime indiscrezioni, le riprese dovrebbero comunque avere inizio alla fine del 2025, il che porterebbe ad un’uscita prevista per il 2027.

