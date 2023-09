Belve, lo sfogo di Giacomo Urtis dopo l'intervista di Fabrizio Corona: "Ci avevo creduto davvero" L'ex re dei paparazzi ha negato il presunto matrimonio con il chirurgo delle star, ma quest'ultimo non ha gradito le sue parole: "Ci sono cascata di nuovo".

Continua a far discutere l’intervista di cui Fabrizio Corona è stato protagonista ieri sera a Belve. Interrogato da Francesca Fagnani su molteplici aspetti della sua vita, l’ex re dei paparazzi ha rilasciato dichiarazioni piuttosto forti tanto sulla sua vita professionale quanto sulla sua famiglia. E, riguardo alle sue relazioni, la conduttrice gli ha chiesto anche un commento sul fantomatico matrimonio con Giacomo Urtis, del quale si è molto parlato nelle ultime settimane. Dopo che Corona ha negato tutto, il chirurgo delle star è intervenuto in prima persona, dicendosi profondamente deluso dalle sue parole.

Belve, Fabrizio Corona nega il matrimonio con Giacomo Urtis

Durante l’intervista a Belve, Fabrizio Corona ha scherzato sul tanto chiacchierato matrimonio con Giacomo Urtis. "Eh vabbè, stiamo organizzando", ha detto alla conduttrice senza trattenere una risata. "Io e lui siamo amici da anni e ci gioco. Mi sono fatto una risata". Il fotografo ha poi rivelato a Francesca Fagnani di aver chiesto alla sua attuale fidanzata di sposarlo, e di aver ricevuto un no come risposta. Perciò appare piuttosto difficile che Corona si fosse realmente impegnato con Urtis. E lo ha detto lui stesso a Belve: "Abbiamo un rapporto stretto. Se lui c’ha creduto al matrimonio? Sì, e adesso sarà spaventato da quello che dico adesso. Sarà davanti alla tv a vedere tutto. Ma se ho chiesto alla mia fidanzata di sposarmi non c’è altro da dire. Mica ho un ripiego e vado con lui. Tra me e lui c’è un bene immenso. E no, non ho avuto esperienze con lui. Magari se diventerà donna potrà essere. Ora si chiama Jenny e chissà. No, non ho avuto esperienze con uomini".

Lo sfogo di Giacomo Urtis

Come aveva previsto lo stesso Fabrizio Corona, Giacomo Urtis ha seguito con attenzione la puntata di Belve, e sembra non aver particolarmente gradito le parole del suo presunto promesso sposo. Nella notte il chirurgo ha infatti condiviso uno sfogo su Instagram, in cui si dice profondamente deluso da Corona. "Ci sono cascata di nuovo", ha esordito. "Avevo creduto alle sue parole quando mi diceva quest’estate che "ero bellissima" e che "ero perfetta così", tanto da parlare di matrimonio. Lui, non io!". Urtis sembrava dunque essere davvero sicuro che Corona ricambiasse i suoi sentimenti, e che volesse realmente sposarlo. Ma così non è stato. "Ho combattuto a lungo per trovare la mia serenità’ tanto da arrivare a stravolgere il mio corpo alla ricerca di un’accettazione. In questo caso non è né Giacomo né Jenny a scrivere queste parole, ma è un’anima alla ricerca di una nuova identità che in questo caso è stata strumentalizzata senza nessuna considerazione. Eppure ci avevo creduto".

