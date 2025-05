Giacomo Urtis, intervento al seno: “Divento Genny, ma mio padre non mi accetta” Il noto chirurgo plastico dei vip sta proseguendo la sua transizione e di recente si è sottoposto a un intervento di mastoplastica additiva: le sue parole.

Giacomo Urtis, il noto chirurgo delle star, divenuto negli anni un volto noto della televisione e del gossip, ha intrapreso da qualche anno un percorso di transizione per diventare Genny e avvicinarsi sempre di più alla sua vera essenza. Di recente, il chirurgo ha aggiunto un tassello in più a questo lungo e delicato percorso sottoponendosi a un intervento al seno: ecco ciò che lui stesso ha rivelato.

Giacomo Urtis, intervento al seno per diventare Genny: "Ho voluto una terza"

Intervistato dal noto settimanale Chi, il chirurgo Giacomo Urtis ha raccontato a cuore aperto il suo percorso di transizione per diventare Genny, con qualche dettaglio inedito anche sul recente intervento di mastoplastica additiva al quale si è sottoposto. "Alla fine le ho provate tutte per poi arrivare all’epilogo per me più naturale. Ma ci sono arrivata per gradi, sono solo 2-3 anni che esco vestito da donna – ha raccontato – Avendo una cosa in più cambia tutta la prospettiva, diciamo. Ma imparerò piano piano. Ho voluto una terza, niente di troppo grosso, anche perché frequento ambienti di un certo tipo, a Milano, e non mi andava di apparire troppo provocante".

Un tassello in più nel suo lungo e delicato percorso di transizione verso l’essenza alla quale lui stesso ha sempre sentito di appartenere. "Dentro mi sento sempre me stessa, la me stessa che mi sono sempre sentita. C’era un disallineamento tra il corpo e quella che ero io, infatti con i miei fidanzati mi sono sempre sentita femmina. Certe decisioni richiedono tanto tempo per maturare dentro. Per il momento, le persone che mi avvicinano si avvicinano a una trans. È delicato da spiegare. Forse non sono ancora pronta ad affrontare psicologicamente tutto quanto", ha raccontato sottolineando che, per il momento, non desidera proseguire con un intervento ancor più radicale.

Giacomo Urtis e l’amara verità: "Mio padre non mi accetta"

Se un percorso di transizione di questo tipo è già di per sé molto delicato e difficile, Giacomo Urtis si è trovato ad affrontare anche problemi legati alla mancata accettazione da parte del padre. "C’è chi ha bisogno di tempo per accettarti e chi ti abbandona – ha raccontato il chirurgo – Come figlio unico di una famiglia molto cattolica, non era facile che i miei accettassero la mia, diciamo, disforia di genere. Quando mio padre vede i ragazzi che mi guardano si imbarazza, se mi vesto troppo da donna peggio. Mia mamma invece no, lei mi rammenda pure le calze. Eppure dovrebbero entrambi essere contenti, faccio tante cose, ho aperto cliniche, ho fatto tv, ho cantato anche a livelli alti, abito con loro, li accudisco, li faccio vivere in una villa a Milano, sono il figlio perfetto, ma un "bravo", o "brava", da mio padre mai. Sempre la faccia triste".

