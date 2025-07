Belen e Cecilia Rodriguez in vacanze separate, e i genitori provano a ricucire il rapporto tra le due Mentre Belen e Cecilia continuano ad evitarsi, mamma Veronica e papà Gustavo si dividono tra Sardegna e Toscana cercando di tenere unita, in parte, la famiglia.

Si fa ancora fatica a credere che tra Belen e Cecilia Rodriguez oggi ci sia silenzio assoluto. Eppure, è proprio così. Le due sorelle hanno smesso di parlarsi e stanno vivendo un’estate completamente separata, senza incrociarsi, o pubblicare una foto o un gesto che faccia pensare a un riavvicinamento. Anzi, più passa il tempo, più sembra che la distanza stia diventando la nuova normalità. La famiglia, che un tempo condivideva tutto, oggi si muove a compartimenti stagni. E se Belen è in Sardegna con la piccola Luna Marì, Cecilia è altrove, in attesa della nascita della sua primogenita Clara Isabel. Due mondi che non si toccano, nemmeno per un’occasione speciale.

Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez pronti a riunire la famiglia

i genitori delle Rodriguez si trovano in una posizione scomoda ma inevitabile. In questo clima teso,ma inevitabile. Veronica Cozzani Gustavo Rodriguez stanno cercando di non far pesare la situazione e, al tempo stesso, di essere presenti per entrambe le figlie. Non prendono posizione, non si schierano, ma fanno il possibile per non far mancare il loro affetto .

Li si vede con Cecilia, tra le spiagge della Toscana, a godersi qualche giorno di vacanza in tranquillità. E poco dopo sono in Sardegna con Belen, a festeggiare il compleanno della nipotina. Il loro dividersi tra le due figlie è forse l’unico collante rimasto nella famiglia al momento. Ma non dev’essere semplice per due genitori vivere tutto questo, osservando da vicino una frattura familiare che fino a poco tempo fa sembrava impensabile.

Le tensioni mai chiarite tra Belen e Cecilia Rodriguez

Sulle ragioni della rottura si è detto tanto, anche se nessuna di loro ha mai fatto chiarezza. Secondo alcune voci, all’origine dello scontro ci sarebbe stata una discussione nata dal desiderio di Belen di proteggere Cecilia , mettendola in guardia da presunte voci sul comportamento di Ignazio Moser . Un’attenzione che avrebbe innescato una reazione a catena difficile da fermare.

Nel frattempo, attorno a Belen continuano a girare i riflettori, tra gossip insistenti e rivelazioni scomode. Come quelle fatte da Fabrizio Corona durante Falsissimo, dove ha riportato nuovi dettagli sui presunti tradimenti di Stefano De Martino.

Una famiglia spaccata a metà

Di fronte a tutto questo, i genitori cercano solo un po’ di normalità. Saltano da una casa all’altra, da una figlia all’altra, cercando di essere equi. Insomma, cercano di fare silenziosamente il loro lavoro di genitori, sperando che tutto tra le figlie vada per il meglio, prima o poi. Il tempo dirà se questa distanza tra Belen e Cecilia è solo temporanea o se ha segnato un punto di non ritorno. Intanto, mamma e papà continuano a esserci, cercando di tenere viva la famiglia per quello che può essere in loro potere.

