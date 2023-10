Belen Rodriguez esplode sui social: "Sono ca**i miei". Chi l'ha fatta arrabbiare Dopo un lungo post in cui annuncia di non aver intenzione di scusarsi per i suoi sentimenti per Elio Lorenzoni, e che non apprezza i commenti sulla sua vita, Belen prende di punta alcuni utenti social

Riccardo Greco Web Editor Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa. Linkedin

Belen sta attraversando sicuramente un periodo molto complesso, e non semplice, una sorta di montagna russa di emozioni ed eventi di cui lei ci rende partecipi solo per una minima parte, ma di cui effettivamente non conosciamo l’intera versione, e tutto quello che si nasconde nelle profondità della sua vita, lontano dalla superficie e dalla luce dei riflettori e dei flash dei paparazzi. Non c’è dubbio che al di là delle buone notizie come una relazione a gonfie vele con l’amico di una vita Elio Lorenzoni, e l’essersi liberata di un matrimonio che evidentemente le cominciava a pesare, qualcosa di oscuro e non piacevole si muova nell’ombra nella vita della bella showgirl di origine argentina.

I misteriosi problemi di Belen

Dall’improvvisa e preoccupante perdita di peso degli scorsi mesi, alla sua assenza come ospite in alcune trasmissioni per motivi di salute, passando per la sua misteriosa scomparsa dai social, fino alla visita in una nota clinica medica per motivi non ancora chiari. Insomma, Belen sta affrontando qualcosa di cui noi non sia a conoscenza, e per cui sarebbe corretto avere rispetto. Invece, a peggiorare la situazione intervengono anche i follower dell’imprenditrice, che una volta tornata sui social si è vista i suoi profili personali invasi da commenti di utenti pronti a giudicare la sua relazione e le sue scelte personali, mettendo in dubbio l’attendibilità del suo attuale amore per Lorenzoni e sindacando sulle sue personali scelte di vita, come il rapporto con i figli e i loro rispettivi padri, la sua pausa dalla televisione e il recente trasferimento per stare più vicina ad Elio. La conduttrice ha probabilmente fretta nel recuperare il tempo perso, perché gli ultimi post Instagram confermano il suo interesse a proseguire speditamente la relazione con l’imprenditore bresciano. Non ultime le foto in cui si notano chiaramente e in primo piano delle fedi sugli anulari di entrambi i due neo innamorati, come a sugellare la loro unione.

La risposta colorita all’hater sul suo profilo Instagram

Proprio in uno di questi post social si è consumata la frustrazione della conduttrice, poiché è stato preso d’assalto dai commenti gli hater. Il post in questione mostra una foto in bianco e nero di due cavalli, e riporta una serie di frasi in maiuscolo in cui Belen fa capire di non voler dar più conto a nessuno, e di essere stanca dei commenti della gente sulla sua vita. Ovviamente è arrivata velocemente la risposta di alcuni haters, come: "Quindi?? La supercazzola equina per dirci in sintesi che??…Che??", a questo messaggio Belen risponde: "Se non hai orecchie per sentire cosa te lo rispiego a fare?". Ma non solo, arriva un commento altrettanto problematico: "Si però ogni uomo che cambi dici sempre le stesse cose, e fai le stesse identiche cose…… Non sei credibile così….. Sembra un copione già visto… Ovviamente ti auguro il meglio…… Ma per me tutto ciò è solo ostentare qualcosa che ancora dentro di te non c’è! Trova la tua pace….Ma che non dipenda da un momento o soprattutto da un uomo". A questo punto Belen sembra non vederci più e replica solo con un: "Sono c*zzi miei". E ancora, ad un altro "odiatore" risponde: "Se non hai orecchie per sentire cosa te lo spiego a fare?". Sembra proprio che la presentatrice non intenda più sopportare le ingerenze sulla sua vita. E dopo aver incassato critiche feroci sui social per mesi, ora ha scelto di passare al contrattacco.

