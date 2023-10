Belen, le fedine e la bufera social: “Basta accontentarmi” La showgirl argentina torna sui social ed è subito bufera: nozze in vista con Elio? Lei intanto rivendica la sua libertà, ecco cosa è successo

Sembra che Belen sia, finalmente, una donna in rinascita. Dopo mesi segnati da una profonda crisi, seguita a una serie di guai che le sono arrivati addosso uno dopo l’altro, l’argentina pubblica un post social in cui ostenta la volontà di "vivere la vita che voglio senza accontentarmi" e poi di "uscire dal letargo" emotivo per riappropriarsi pienamente di una esistenza che ultimamente è sembrata piuttosto difficile da guidare.

Prima la drastica diminuzione degli impegni professionali, con la fine della sua conduzione alle Iene e la scomparsa dai palinsesti Mediaset, poi la nuova rottura con il marito Stefano De Martino, come sempre sotto i riflettori ben accesi del gossip, avevano spossato la ragazza, tanto da farle perdere ben 7 chili e far nascere preoccupazione nei fan.

In questo periodo di tempesta però Belen ha trovato anche qualcuno a cui appoggiarsi, il nuovo compagno Elio. Proprio nelle scorse ore l’argentina, a lungo assente da Instagram, ha postato alcune foto di loro due in montagna con due anelli, messi molto ben in vista: in una foto in bianco e nero della mano di lui, e in un’ altra in cui lei allunga la mano con la fedina davanti all’obbiettivo, che avevano subito scatenato domande e insinuazioni, anelli o fedi? I due stanno già pensando alle nozze, o addirittura hanno già provveduto a un rito simbolico? Alla foto degli anelli si è scatenata una vera e propria bufera social e al post sono seguite tantissime critiche di chi accusava l’argentina di ostentare ogni volta un grande amore con il nuovo fidanzato, più che altro per fare hype e ottenere visibilità.

La sua foto con l’anello aveva a commento la caption: "Una vita libera di decidere quello che voglio fino alla fine! Sempre con coraggio e tanto amore". Oggi la show girl ha pubblicato una riflessione dello stesso tenore su Instagram, scrivendola ancora una volta in stampatello: "Non intendo vivere una vita facile senza scomodarmi. Non intendo accontentarmi, non intendo far finta di non vedere e non sentire. Perché sento i miei sensi risvegliarsi dopo un inestimabile letargo. Intendo sventrare il mio sentiero burlandomi di quelle facce mascherate che balbettano ignoranza. Rido forte senza spostare lo sguardo, tutto quanto in me sorride e non intendo fermarmi" un messaggio motivazionale per se stessa ma anche per chi legge, soprattutto per i tanti sempre pronti a criticare,

