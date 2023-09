Belen Rodriguez, primo bacio “pubblico” con Elio: foto e retroscena Primo bacio in pubblico per la showgirl argentina con il noto imprenditore, il gesto affettuoso fotografato in pubblico in un locale di Milano

Dopo la rottura con il marito Stefano De Martino (che proprio oggi è stato pizzicato con la sua nuova fiamma), Belen è stata spesso avvistata insieme a Elio Lorenzoni, alimentando così i rumors sulla loro relazione. Tuttavia, né l’argentina né l’imprenditore hanno mai confermato ufficialmente di essere fidanzati. A risolvere ogni dubbio sulla presunta frequentazione ci hanno pensato le pagine del settimanale Diva e Donna, dove è stata pubblicata una foto del loro primo bacio, che sembra confermare definitivamente che tra di loro ci sia molto più di una semplice amicizia.

Belen Rodriguez, la regina del gossip

Il magazine sottolinea che Belen non sembra avere intenzione di nascondere questo nuovo amore, come dimostra il fatto che le foto sono state scattate in un locale di Milano, dove hanno consumato un aperitivo insieme.

La showgirl è stata indubbiamente la regina indiscussa del gossip estivo del 2023, quando la sua rottura con il marito Stefano De Martino ha fatto scalpore in tutto il panorama mediatico italiano. Ancora di più ha fatto parlare l’allora presunta e ormai confermata relazione con il noto imprenditore Elio Lorenzoni. Le loro frequenti apparizioni insieme hanno alimentato le voci di una possibile relazione amorosa, ma né Belen né Lorenzoni hanno mai confermato ufficialmente queste indiscrezioni. Tuttavia, oggi possiamo finalmente affermare che c’è molto di più di una semplice amicizia tra i due, grazie alla pubblicazione di una foto che ritrae il loro primo bacio sulle pagine del settimanale Diva e Donna.

La foto del bacio Belen-Elio e i retroscena

Diva e Donna avrebbe dunque svelato che Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni non nascondono più la loro storia d’amore, dimostrandosi aperti e sereni. Le foto del loro affettuoso bacio sono state scattate in un locale nel centro di Milano, nel quartiere Sempione, noto per i suoi locali notturni. Questa relazione sembra aver aiutato Belen a dimenticare definitivamente l’ex marito Stefano De Martino, e ora tutti si chiedono se abbia finalmente trovato l’uomo della sua vita dove diverse relazioni non andate nel migliore dei modi.

"Eccoli felici in un locale in zona Sempione, quartiere di Milano ricco di pub e locali notturni, dove chiacchierano, bevono, lei un cocktail e lui una birra, si baciano…" si legge sul magazine, che poi accompagna un’altra fotografia con il commento "Insieme si allontanano a piedi imboccando la strada che conduce a casa di Belen…", lasciando aperte le ipotesi che i due abbiano passato la notte insieme a casa della showgirl. Per saperne di più non ci resta che aspettare la dichiarazione dei diretti interessati.

