C'è Posta per te: Maria De Filippi non ce la fa per tre volte, Stash re dei pannolini e una proposta di matrimonio Serata con tante buste che rimangono chiuse nonostante il lavoro di pacificatrice della conduttrice, ma le due storie dei regali commuovono

Nuovo sabato sera, nuovo appuntamento con le storie, i confronti, gli ospiti e le emozioni di C’è Posta per Te. Nella puntata dell’8 marzo dello storico people show di Canale 5 guidato da Maria De Filippi sono stati tanti i momenti commoventi ma anche i difficili tentativi di riconciliazione e nel gran finale è arrivata anche una proposta di matrimonio, da una parte all’altra della busta. Scopriamo cosa è successo.

C’è Posta per te (8 marzo): cosa è successo

La puntata di sabato 8 marzo 2025 inizia con il primo ospiti della serata, che è Michele Morrone. L’attore è stato chiamato da mamma Monica che vuole fare un regalo alla figlia Pia. Monica è rimasta vedova sei mesi fa, e vuole chiedere scusa alla figlia perché, quando il padre si è ammalato, lei prima le ha nascosto la cosa, poi è andata completamente confusione, diventando, dice Monica "la figlia di mia figlia", mentre Pia si dava da fare girando tutta Italia per trovare un medico che potesse salvare il padre. Purtroppo però, per lui non c’erano speranze. Dopo che il padre si è spento, Monica si è lasciata andare al dolore e ora vuole recuperare il rapporto con la figlia. Quando Michele Morrone entra e abbraccia Pia, le dice che è felicissimo di conoscerla, racconta che anche lui ha perso presto il padre, a 12 anni, ma ammira tantissimo il coraggio dimostrato dalla ragazza. Poi la fa ballare e le regala un libro con dedica molto importante, per lui: Dracula, il libro che ha ispirato il film che gli ha fatto nascere il desiderio di fare l’attore.

Subito dopo è la volta della storia di Serena, che manda la posta al suo ex Carlo e alla madre di lui. La ragazza quando stava con Carlo è andata ad abitare con lui a casa della madre, che però sembrava insofferente di questa presenza. Un giorno Carlo e Serena litigano e lui la caccia di casa. Poco tempo fa c’è un riavvicinamento e Carlo gli dice che però ha paura di dire alla madre che tornerebbe insieme a lei. Per questo Serena chiama in studio madre e figlio, ma durante il confronto esce fuori che in realtà la mamma non c’entra nulla e i messaggi di Carlo nascondono solo la voglia di chiudere, solo che nel frattempo è stato di nuovo con Serena, riaccendendo in lei la speranza e l’ha confusa sul motivo per cui non tornava con lei. Nessun lieto fine per loro.

Busta che rimane chiusa anche per mamma Rosanna che prova a riavvicinarsi al figlio Michele con cui non ha contatti da 5 anni. Alle spalle hanno una storia molto complicata, con la madre che si è più volte, per vari motivi e anche a prescindere dalla sua volontà, dovuta allontanare dal figlio durante la crescita. Un rapporto che non è stato più recuperato, nonostante anche Michele abbia fatto dei gesti per riavvicinarsi. La rabbia che ha cumulato il ragazzo è tanta, e la madre che si mette presto sulla difensiva, non riesce a convincerlo a togliere la busta e a riabbracciarla per ricominciare a costruire un rapporto.

C’è poi un’altra "storia di un amore interrotto", questa volta a pochi passi dall’altare. Umberto avrebbe dovuto sposare Luisa a ottobre ma a gennaio fa saltare il matrimonio, per l’ansia. Dopo pochi mesi, torna insieme a lei, però lei dice che non vuole che lo sappia nessuno, perché prova rabbia e delusione verso di lui e alla fine, lo molla di nuovo. Lui però vuole riconquistarla. Luisa arriva in studio con una grande chiarezza di idee e con calma e lucidità dice che ha capito che si deve volere più bene, che a Umberto ha perdonato molte cose (tra cui un tradimento, e il fatto di averla mollata e fatto saltare il matrimonio una settimana dopo la notizia della malattia di sua madre e di averla lasciata da sola ad annullare tutto), e non ha più intenzione di dargli alcuna possibilità. La ragazza lo dice praticamente subito ma Maria De Filippi insiste per cercare di capire se è effettivamente quello che vuole, e alla fine comprende anche lei che è così. Busta chiusa anche qui.

Dopo tre tentativi naufragati, la busta torna ad aprirsi trionfalmente con l’ultima storia della serata, quella in cui interviene anche il secondo ospite della puntata: Stash dei The Kolors. A scrivere a C’è Posta per Te è Michele, che vuole fare una doppia sorpresa alla sua ragazza Carmela, incinta di 7 mesi. Quando ha scoperto che lei aspettava un bambino, Michele prima è esploso di gioia, ma poi è stato assalito dall’ansia e si è sfogato con Carmela che, piangendo gli ha detto "Ti ho rovinato la vita". Michele è ora in trasmissione per dirle che non è vero, che lo ha reso invece un uomo felice e che vuole sposarla. Quando Carmela apre la busta e trova Michele dall’altra parte sorride e viene investita da tante parole d’amore, poi entra Stash che le si siede accanto, le dice che sono una coppia tenerissima e le svela anche che anche lui, prima di diventare genitore è stato preso dall’ansia. Ma dice anche con orgoglio di essere subito diventato un "numero uno nel cambio pannolini". Poi fa entrare in studio i genitori di Michele e Carmela che si siedono dietro di lei e, infine, arriva la sorpresa più grande. Dall’altra parte della busta Michele si inginocchia, le fa una dichiarazione in piena regola e le chiede di sposarlo. La risposta, naturalmente è "sì" e la busta si apre in modo che i due ragazzi possano scambiarsi un lungo bacio.

