Belen e Elio insieme per un weekend romantico: la prova sui social La nota showgirl era scomparsa da Instagram da diverse settimane, ma ora è tornata a pubblicare immagini e a condividere post e messaggi con i suoi follower

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

Da un po’ di tempo Belen Rodriguez era scomparsa dai radar. Molti personaggi televisivi hanno parlato di un periodo difficile per l’ex conduttrice de Le Iene: lo stesso Fabrizio Corona, suo ex compagno, un paio di settimane fa a Domenica In aveva detto: "Non sta bene". Ma adesso la situazione sembra essere migliorata; passata no, perché certi malesseri non spariscono nel nulla in poco tempo, ma già il fatto che la showgirl è tornata a pubblicare immagini e video su Instagram, l’ultimo di quali del tutto inaspettato perché mostra un particolare piccante, lascia ben sperare in una ripresa completa.

Belen e Elio in uno chalet in montagna

Non stiamo parlando di foto scattate da fan, né di impressioni. È Belen a condividere con i suoi follower una foto che la ritrae con il suo nuovo fidanzato, Elio Lorenzoni, in uno chalet in montagna, con tanto di panorama da sogno. Un weekend d’amore per ritrovare la pace, perduta settimane fa e ritrovata in parte ieri, venerdì 13 ottobre, quando la showgirl ha scritto sui social: "Mi siete mancati tanto", un dolce messaggio volto a dimostrare il suo affetto per tutti coloro che la apprezzano.

Quando ci immergiamo nell’account Instagram ufficiale di Belen e approdiamo nelle sue Storie, l’impressione è che la showgirl stia sì vivendo un fine settimana da urlo, all’insegna della spensieratezza e della serenità, ma che sia completamente sola a godersi il momento, perché la prima immagine mostra lei, con un vestitino corto attillato che mette in risalto tutte le sue forme, davanti a uno specchio dello chalet completamente in legno mentre si sta facendo un selfie; un breve video invece ritrae il suggestivo paesaggio esterno alla struttura, una vista imperdibile che sprigiona un senso di pace da ogni angolo ripreso e dove la natura la fa da padrona.

Elio Lorenzoni in un’immagine social

Continuando a visionare le immagini, ci rendiamo conto che tanto sola la presentatrice non è. Belen pubblica un altro filmato, sempre di breve durata, dove inizialmente si vede soltanto lei – questa volta con maglione e cappellino – ma dopo qualche secondo un dettaglio balza all’occhio: dietro alla figura della donna in primo piano, nel bagno interno al nido d’amore e in fondo all’ingresso, sbuca Elio Lorenzoni il quale, appena uscito dalla doccia e di spalle, indossa solo un asciugamano bianco intorno alla vita. La conduttrice cerca di coprirlo spostandosi davanti alla sua figura dopo aver esclamato "ops", ma ormai c’è poco da fare: tutti sanno che i due sono insieme per una vacanza romantica.

Potrebbe interessarti anche