Belen, “un giorno in cielo” con Elio: Mara Venier approva (e finisce nei guai) Tra scatti romantici tra le montagne con il suo amore, foto in topless e commenti di supporto dalle sue colleghe, Belen si gode la vacanza, non senza critiche

Riccardo Greco Web Editor Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa. Linkedin

Sembra che questa vacanza per Belen sia stata veramente terapeutica, la conduttrice è finalmente riuscita a staccare dalla routine e da tutte le voci circa il suo allontanamento da Mediaset. Il merito di essere riuscito a farla distrarre va sicuramente al suo nuovo fiammante compagno Elio Lorenzoni, imprenditore che in realtà è tra le amicizie della modella da diversi anni. Quindi tra un volo tra le cime delle Dolomiti, e degli scatti bollenti in piscina, Belen affascina completamente i suoi follower, facendo una bella dedica al suo innamorato. Scopriamo di più.

Belen ed Elio, gli scatti bollenti

Belen non è certamente nuova nel pubblicare foto considerate da molti come "Provocatorie". In realtà la conduttrice è sempre stata in grado di trovare il giusto compromesso tra naturalezza e nudità, educando i suoi follower a capire che un seno scoperto non significa volgarità. Questo concetto sembrano suggerirlo anche i suoi ultimi scatti, che ci danno un’anteprima di come fosse la sua camera extra lusso in hotel, tra salotti dalle linee moderne e calde, e piscine private, in cui Rodriguez si fa fotografare, probabilmente dal suo amato, a prendere un po’ di sole, con il pezzo inferiore di un bikini, ma in assenza del reggipetto, dando le spalle alla telecamera. Inutile dire che gli scatti, nonostante non lasciassero vedere molto, hanno ovviamente mandato in visibilio i suoi follower, Con lo Stylist di Vanity Fair Simone Guidarelli che le scrive "La bellezza", e la conduttrice Mara Venier che le invia un cuore di supporto. Insomma, a giudicare dai numeri di like e interazioni, si direbbe che gli scatti scelti da Belen siano piaciuti molto al suo pubblico social.

Belen sostenuta da Mara Venier (che finisce nei guai)

A coronare una vacanza davvero speciale ci pensa però il post successivo su Instagram, un carosello di foto in bianco e nero, che da sempre piacciono molto alla conduttrice, in cui vengono immortalati vari momenti della lezione di parapendio della coppia di innamorati, in cui si abbracciano, si sistemano a vicenda l’attrezzatura e si scambiano sguardi complici. Il tutto corredato da una caption quanto meno appropriata al contesto, ma che lascia trasparire ovviamente come il suo affascinante Elio la faccia sentire: "un dia en el cielo", cioè "Un giorno in cielo". In mezzo a tanti commenti che criticano la scelta della Rodriguez giudicando gli scatti come troppo "Fotoromanzati", o chi l’accusa scioccamente di non seguire ciò che potrebbe essere meglio per la sua famiglia (come se i suoi ex compagni siano mai stati accusati di questo), ci sono anche molti commenti di sostegno per Belen, tra cui quelli di Zia Mara, che torna nuovamente a supportare la collega scrivendole semplicemente un simpatico: "Vola Belenita…volaaaaa", suggerendo all’amica di volare metaforicamente sempre più in alto nella sua vita, ma ovviamente gli avvoltoi del web sono sempre in agguato, tanto da criticare l’appoggio di Venier a Belen scrivendo commenti come: "Mi stupisco molto del suo commento signora Venier!", o ancora: "Dovrebbe volare più basso forse", per non parlare di "Vola si vola tra le braccia di altre 2-3-4-5 facciamo anche altre 20 persone". Questa forma di "Slut-shaming non dovrebbe trovare più posto nei nostri comportamenti alle porte del 2024, però ci ritroviamo ancora a discutere di queste ovvietà, che casualmente trovano posto solo sotto le bacheche di donne, e mai di uomini.

Potrebbe interessarti anche