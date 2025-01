Gustavo Rodriguez (papà di Belen) torna a casa. Il tenero post di Cecilia e il video toccante di Veronica Cozzani Il padre delle due showgirl è stato dimesso oggi, a un mese dal gravissimo incidente. In una clip social, la moglie lo ha ripreso mentre lasciava il Niguarda di Milano.

A un mese circa dal ricovero, dopo un gravissimo incidente, è arrivato oggi il giorno più bello per Gustavo Rodriguez. Il padre di Belen e Cecilia è stato ufficialmente dimesso, pochi minuti fa, dall’ospedale Niguarda di Milano, dove si trovava per aver riportato ustioni al volto e alle mani. A dare la notizia è stata la moglie di Gustavo, Veronica Cozzani, che ha pubblicato su Instagram un breve video in cui il marito abbandona il reparto. Ma già in mattinata, Cecilia Rodriguez aveva anticipato l’epilogo felice postando una frase ‘criptica’ all’interno delle sue stories. E adesso tutta la famiglia potrà riunirsi, tra le mura di casa, per assistere Gustavo nella sua lenta riabilitazione. Vediamo qui sotto tutti i particolari.

Gustavo Rodriguez torna a casa, il video commovente di Veronica Cozzani

Il 5 dicembre 2024 la vita di Gustavo Rodriguez, padre di Belen e Cecilia, si è improvvisamente fermata. L’uomo è rimasto coinvolto nell’incendio di un capannone a Gallarate, una struttura che utilizzava come magazzino personale. Da lì, la corsa in ospedale e il ricovero d’urgenza, con ustioni di secondo grado al volto e alle mani. Per fortuna, si è capito presto che Gustavo non era in pericolo di vita, pur essendo costretto a letto per potersi riprendere a dovere. E adesso, dopo quasi un mese da quello sfortunato incidente, Gustavo è stato ufficialmente dimesso dal Niguarda, come abbiamo appreso dal video social postato dalla moglie Veronica Cozzani.

Nelle immagini vediamo il padre di Belen e Cecilia ripreso di spalle, che si allontana a piccoli passi lungo il corridoio dell’ospedale. Indossa una semplice tuta, delle ciabatte e una giacca scura, e alle mani si notano pesanti bendaggi. Al suo fianco appare anche la figlia minore, Cecilia, quasi irriconoscibile per via della mascherina. È lei a portare la valigia del padre, mentre Veronica Cozzani riprende la scena con il telefonino. E sotto la clip, nella sua pagina Instagram, la moglie di Gustavo aggiunge anche una didascalia sentita: "Tornando a casa! Un grazie infinito a tutta la grande squadra dell’ospedale Niguarda che è professionalmente e umanamente eccellente…grazie a tutti di cuore!".

Il post ‘profetico’ di Cecilia Rodriguez

A dire la verità, era stata Cecilia Rodriguez ad anticipare in qualche modo questo bell’epilogo. L’influencer aveva infatti postato nelle sue stories, alcune ore fa, un selfie in cui indossava camice e mascherina. Aggiungendo una frase che lasciava ben sperare: "Mi sa che è l’ultima volta che entro qua". E in effetti, poco dopo è arrivata la notizia ufficiale delle dimissioni di suo padre. Per festeggiare ulteriormente l’avvenimento, Cecilia ha anche deciso di ripubblicare il video della madre, con tanto di dedica aggiunta di suo pugno per i medici che hanno curato Gustavo: "Grazie a tutta la squadra del Niguarda, che giorno e notte si è presa cura del nostro papà. Siete stati degli angeli, e vi sarò sempre grata".

