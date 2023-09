Beautiful e Terra Amara: anticipazioni di domenica 17 settembre Tutte le anticipazioni delle due puntate più attese dell'amatissima serie tv Turca, in onda domenica 17 settembre su Canale 5 dalle ore 14

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Nella frenetica e affascinante scena delle soap opera televisive, tornano le puntate dei due titoli pilastri dell’intrattenimento Beautiful e Terra Amara. Queste due emozionanti serie hanno catturato il cuore di milioni di spettatori in tutto il mondo con le loro trame avvincenti, i personaggi indimenticabili e le sorprendenti svolte della storia. Mentre il mese di settembre prosegue, gli appassionati di entrambe le serie sono in fermento, desiderosi di scoprire cosa riserva loro la domenica 17 settembre. Ecco tutte le anticipazioni.

Le anticipazioni di Beautiful di domenica 17 settembre

Ridge si affretta a raggiungere Taylor, preoccupato per la sicurezza della sua famiglia in un momento così delicato. Con voce rassicurante, le spiega che sono state prese misure per aumentare la loro protezione. La priorità è garantire la totale sicurezza di Steffy e dei bambini, che sono stati messi al sicuro all’estero, lontani da qualsiasi minaccia. Ridge è determinato a non permettere che Sheila metta piede nei loro paraggi e sfrutti qualsiasi opportunità per fare del male a chi ama.

Una volta assicurato che la sua famiglia è al sicuro, Ridge decide di fare una tappa importante. Si reca da Brooke, conscio dell’importanza di mantenere un rapporto aperto e onesto con la donna che è stata parte integrante della sua vita per così tanto tempo.

Le anticipazioni di Terra Amara del 17 settembre

Zuleyha decide di tornare a casa con Demir per rimanere vicina ai suoi figli, nonostante il dolore che la opprime. Nel frattempo, Yilmaz visita invano il padre Fekeli per chiedere perdono, quindi si reca alla villa di Demir. Le lettere inviate da Yilmaz hanno un impatto profondo su tutti i destinatari, incluso Demir, il suo nemico giurato. Demir decide di ascoltare la sua coscienza e permette a Zuleyha di andare via, divorziando da lei.

Demir chiede solo che la piccola Leyla rimanga con lui, mentre Adnan andrà con Zuleyha. Anche Yilmaz e Mujgan divorzieranno, con l’incertezza su chi si occuperà di Kerem Ali. Alla fine, Demir e Yilmaz mettono da parte le ostilità e si stringono la mano in segno di pace. Behice cerca di ottenere un atto notarile per la sicurezza finanziaria di sua nipote e Kerem Ali, ma Fekeli le assicura che sarà sempre al loro fianco, indipendentemente dagli atti legali.

Quando e dove vedere gli episodi di oggi di Beautiful e Terra Amara

I nuovi episodi di Beautiful e Terra Amara andranno in onda oggi pomeriggio, domenica 17 settembre 2023, a partire dalle 14 su Canale 5. Le puntate saranno disponibili anche on demand, su Mediaset Infinity.

