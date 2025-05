Beautiful torna in Italia, puntate a Napoli e Capri (con colpo di scena): cosa succede La soap americana sbarcherà in Campania alla fine di questo mese. Attesi quattro attori amatissimi, che incontreranno anche il pubblico nel corso di un evento. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Beautiful torna a girare nel Bel Paese. Dal 28 al 31 maggio 2025, la soap americana traslocherà infatti (temporaneamente) tra Napoli e Capri. Per girare una serie di puntate che il pubblico italiano potrà visionare nel 2026 (mentre in America saranno disponibili a luglio). Tra i protagonisti confermati per la ‘spedizione italiana’ ci saranno Brooke Logan, Ridge ed Eric Forrester, e anche Nick Marone, tornato di recente nella soap dopo un lunghissimo periodo di assenza. Ed è già chiaro che, come accaduto nel caso delle ultime puntate italiane di Beautiful, anche stavolta gli episodi speciali di Napoli e Capri riserveranno sorprese clamorose a tutti gli appassionati. Vediamo qui sotto i dettagli e le anticipazioni delle puntate.

Beautiful, il ritorno in Italia (con colpo di scena)

Dal 28 al 31 maggio prossimi, arriveranno in Italia i protagonisti di Beautiful. Sono previste infatti alcune puntate da girare tra Napoli e Capri, con quattro attori già confermatissimi: Katherine Kelly Lang (Brooke Logan), Thorsten Kaye (Ridge Forrester), John McCook (Eric Forrester) e l’amatissimo Jack Wagner (Nick Marone). Gli episodi saranno girati nei dintorni di Napoli e Capri, secondo una tradizione che ormai il programma americano ha fatto sua da parecchi anni. L’Italia è infatti una meta ricorrente, quando si tratta di abbandonare (almeno per un po’) la Forrester Creations.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nel 1997 era stata la volta del Lago di Como, come location prediletta dalla serie. Poi Venezia (1999), Portofino (2002), la Puglia (2012) e Roma (2023). Ora toccherà alla costiera tra Napoli e Capri, con episodi che dovrebbero poi andare in onda in America a luglio 2025. Mentre il pubblico italiano dovrà pazientare ancora un po’, fino al 2026.

Non è chiaro, al momento, se alcuni attori e attrici italiane saranno coinvolti nelle riprese delle nuove puntate. In passato Beautiful aveva dato spazio, ad esempio, a vip come Andrea Bocelli, Jasmine Carrisi, Ginevra Lamborghini e Ilaria Stagni (doppiatrice storica di Steffy Forrester). Ma i dettagli stavolta non sono noti.

Beautiful a Napoli e Capri, le anticipazioni delle puntate

Quanto alle anticipazioni sulle puntate ‘italiane’ di Beautiful, voci di corridoio parlano di un possibile riavvicinamento tra Brooke e Ridge, due dei personaggi più amati della soap, dopo l’allontanamento avvenuto negli ultimi episodi americani. Dopotutto, l’ultimo viaggio in Italia è stato ricco di soprese e veri e propri colpi di scena inaspettati. All’epoca avevamo assistito a una breve reunion tra Brook e Ridge, e alcuni osservatori attenti pensano che adesso – con lo stilista impegnato con Taylor, e Brooke e Hope a un bivio – quanto avvenuto in passato possa ripetersi.

L’incontro speciale con gli attori di Beautiful a Napoli

Ad allietare ancora di più i fan, come annunciato recentemente da Mediaset, arriverà infine un evento graditissimo. Un incontro speciale per tutti gli appassionati di Beautiful, che avranno la possibilità di incontrare il cast volato in Italia durante un evento aperto al pubblico a Napoli, presso il Castel Nuovo. L’incontro è previsto per sabato 31 maggio, dalle ore 14 alle ore 17. E siamo certi che i veri affezionati non potranno mancare all’appuntamento.

Potrebbe interessarti anche