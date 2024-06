Beatrice Luzzi, pranzo 'sospetto' con Giorgio Restelli. E Garibaldi trema L'attrice è stata paparazzata a pranzo con l'ex di Roberta Capua: ora, i tentativi di Giuseppe per riconquistarla potrebbero essere vani.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Tanta confidenza e intimità tra Beatrice Luzzi e Giorgio Restelli. La seconda finalista del Grande Fratello e l’ex direttore artistico Mediaset (ex di Roberta Capua), sono stata sorpresi mentre pranzavano insieme in un ristorante, sorridenti e rilassati. A dare lo scoop, parlando anche di ‘nuova coppia’ nata, è stato il sito RealGossip, dove sono state pubblicate alcune foto: tavolo per due, sorrisi ammiccanti e conversazione chiaramente piacevole, e poi un’uscita dal locale insieme, salvo allontanarsi alla vista del paparazzo. Che l’incontro sia per motivi professionali o romantici non è dato sapere, ma nulla si può escludere.

Intanto viene da chiedersi come l’abbia presa Giuseppe Garibaldi, che solo qualche giorno fa aveva dichiarato di essere fermamente deciso nel voler riconquistare l’attrice: "Ci sto provando in tutti modi, spendendomi al cento per cento. Sono innamorato e voglio vivermela come non sono stato in grado di fare nella Casa", aveva confessato a cuore aperto l’ex inquilino del GF al settimanale Mio. Infine, non sarà certo preoccupato l’antagonista di Luzzi, Massimiliano Varrese, che da poco ha pubblicato un singolo nel quale pare parli proprio di Bea, mettendo in musica il suo rapporto burrascoso con l’ex gieffina, cosa che non è piaciuta per nulla a molti follower.

Beatrice Luzzi, dimentica Garibaldi e ricomincia dall’ex di Roberta Capua: l’indiscrezione

Niente di certo, sia chiaro, ma Beatrice Luzzi e l’ex di Roberta Capua, Giorgio Restelli, sono stati paparazzati insieme al ristorante. Nelle foto in esclusiva pubblicate da RealGossip, i due sono piuttosto intimi e felici insieme: tanti i sorrisi e gli sguardi complici, raffreddati solamente alla vista del fotografo una volta fuori dal locale. Che stia nascendo o meno una nuova coppia non è cosa nota, ma di certo questa notizia metterà un po’ in crisi Giuseppe Garibaldi. L’ex gieffino, infatti, da pochissimo si era detto determinato nel voler riconquistare l’attrice a tutti i costi, svelando di essere innamoratissimo: "Se sono innamorato? Quando lo scorso marzo c’è stato il nostro riavvicinamento, sapevo già di essere innamorato, ma avevo paura di espormi perché avevo il timore di essere accusato di voler creare una dinamica – ha spiegato nell’intervista a Mio -. A lei l’ho detto senza microfono. Sì, sono innamorato e cerco di riconquistarla perché voglio vivermela come non sono stato in grado di fare in passato. Lo so che non è un gioco, tra noi c’è ancora quella magia". Chissà ora come prenderà questa doccia fredda, se mollerà il colpo o se resterà fermo nel suo intento e continuerà a corteggiare l’ex di Vivere.

