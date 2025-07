Alessandro Greco e la moglie Beatrice Bocci: “Siamo casti da 4 anni, ecco perché”. Poi svela lo scontro con Jovanotti Il noto conduttore di UnoMattina Estate si è raccontato tra vita privata e carriera con dichiarazioni inedite e del tutto inaspettate: ecco le sue parole.

E mentre UnoMattina Estate continua a tenere compagnia agli italiani ogni mattina su Rai1, il conduttore Alessandro Greco si è lasciato andare ad una lunga intervista tra le pagine del Corriere della Sera, raccontando anche alcuni lati inediti della sua vita privata e del rapporto con la moglie, e ripercorrendo il duro scontro a distanza avuto con il cantante Jovanotti: ecco cosa ha rivelato.

Alessandro Greco, rivelazione sul rapporto con la moglie: "Siamo casti da quattro anni"

Il conduttore Alessandro Greco è sposato con Beatrice Bocci, ex modella e noto volto televisivo, dal 2008. La coppia ha anche due figli: Alessandra, figlia nata da una precedente relazione di Beatrice, e Lorenzo. "Quando ci siamo innamorati certi valori non erano stati ancora riscoperti e noi siamo stati descritti come due integralisti, scontati, noiosi… Ma eravamo semplicemente due ragazzi innamorati che avevano deciso di mettere su famiglia – ha raccontato Greco al Corriere della Sera – Io ero innamorato e se ami abbracci tutto il mondo dell’altro, anche le difficoltà di dover fare il padre nel rispetto di un padre esistente".

Nel corso dell’intervista, il conduttore è poi tornato a parlare della scelta di vivere in castità che lui e la moglie hanno fatto negli ultimi anni. "Io e mia moglie Beatrice siamo casti da quattro anni, è stata una nostra libera scelta. È stata una decisione sponsale rimettere al centro della nostra vita personale e di coppia i sacramenti, così da poterci sposare anche in Chiesa. Noi abbiamo accolto la castità dopo anni di relazione e due figli così che i sacerdoti potessero offrirci i sacramenti, che sono il livello massimo di unione con Dio. Nessuno ci ha prescritto di farlo, non ci hanno dato una ricetta con scritto di rimanere casti. È stata una nostra libera scelta".

Alessandro Greco e il duro scontro a distanza con Jovanotti

Durante l’intervista al Corriere, spazio anche al racconto della volta in cui Alessandro Greco fece arrabbiare Jovanotti. Nel 1994, Alessandro Greco venne scelto da Lino Banfi come imitatore di vari cantanti all’interno della sua trasmissione su Radio 2. "Erano gli anni in cui Pino Daniele, Jovanotti e Eros Ramazzotti facevano concerti trionfali insieme, i fan si aspettavano un loro disco, che però non arrivava…", ha raccontato il conduttore.

Ed è proprio in quel contesto che, con lo pseudonimo Idem, Greco imitò diversi artisti tra cui anche il grande Jovanotti con Evviva la musica (Ue’ guagliò), singolo che venne poi trasmesso da tutte le radio con la vendita di oltre 80 mila copie. Un successo che Jovanotti non prese molto bene. "Aveva un disco in uscita… Quindi, legittimamente, si arrabbiò. Però in quegli anni anche Fiorello aveva fatto cover di brani famosi nel suo disco Veramente falso, non era nulla di truffaldino".

