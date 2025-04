Barbara D'Urso, il ritorno in tv insieme a una collega: spunta l'indiscrezione L'ex conduttrice di Pomeriggio 5, secondo un rumor, potrebbe tornare in tv con uno show da condurre insieme a una collega con cui c'è un'ottima intesa.

Sono ormai quasi due anni che Barbara D’Urso non appare in televisione con un programma tutto suo. Da quando Mediaset ha deciso di affidare Pomeriggio 5 a Myrta Merlino la sua ex conduttrice manca al suo affezionato pubblico. Tuttavia i telespettatori del piccolo schermo potrebbero gioire di nuovo in vista di una possibile collaborazione tra la loro beniamina e Paola Barale. Ma andiamo con ordine.

Barbara D’Urso torna in tv con Paola Barale?

"E’ nata una nuova coppia: quella formata da Barbara d’Urso e Paola Barale…Hanno scoperto un grande feeling", così scrive Alberto Dandolo sulle colonne del settimanale Oggi. Infatti le due showgirl si sono incontrate durante una cena organizzata dal wedding planner Enzo Miccio. Infatti il giornalista di gossip ha scritto: "Qualche sera fa ha organizzato una cena in loro onore in una casa privata nel centralissimo quartiere di Brera a Milano". L’ex conduttrice di Pomeriggio 5 e Paola Barale avrebbero parlato senza sosta tutta per tutta la sera, mostrando una grande sintonia e intesa. Inoltre l’esperto di cronaca rosa non ha nascosto ai suoi lettori una notizia succulenta: le due showgirl potrebbero tornare in TV con un nuovo programma. Infatti ha scritto: "A questa cena non hanno mai smesso di chiacchierare…C’è già chi mormora di un progetto di coppia allo studio delle due conduttrici, che sancirebbe in questo modo il loro rientro in tv…". Ma cosa potrebbe essere nelle loro corde da presentare insieme? Non è dato (per ora) saperlo ma ben presto si mormora che ci saranno novità in tal senso.

Paola Barale ospite di Verissimo

Ma intanto prima di scoprire se questo rumor si concretizzerà in un nuovo show televisivo con conduttrici Barbara D’Urso e Paola Barale, quest’ultima è stata di recente ospite di Verissimo. A Silvia Toffanin ha raccontato del periodo complicato che sta vivendo a causa della perdita dell’amata madre. La donna era malata da tempo di Alzheimer. Nel corso della malattia l’ex di Gianni Sperti non ha mai fatto mancare il suo sostegno a sua madre e ha raccontato con queste parole tutto il dolore che ha sofferto: "Era malata di Alzheimer. Nell’ultimo periodo, era diventata veramente una sofferenza per lei e per tutta la famiglia. Oggi ci facciamo coraggio pensando che sia andata a stare meglio. Non è stato facile in questi anni vedere la mamma andarsene via così, spegnersi… Chi soffre di questa patologia ha un bisogno continuo di cure, di amore, ma non è facile essere forti…Per un parente è uno stillicidio".

