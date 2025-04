Michelle Hunziker, chi è la nuova fiamma Stefano Rosso. L'addio a Francesca Chillemi e perché è ricchissimo La conduttrice svizzera è stata paparazzata a Milano in compagnia del figlio del fondatore di Diesel. Lui è uscito da una lunga relazione con l'ex Miss Italia. Ecco i particolari.

Michelle Hunziker, presto alla guida della finalissima dell’Eurovision, sarebbe sempre più vicina all’imprenditore Stefano Rosso, figlio del fondatore di Diesel. I due sono stati paparazzati insieme, a Milano, da un noto settimanale. Mentre camminavano (con atteggiamento complice) insieme alla figlia di lui, Rania. Come noto, Rosso è stato a lungo il compagno di Francesca Chillemi, esattamente dal 2015 al 2024. Ma entrambi sembrano essersi rifatti (e anche in fretta) una vita sentimentale. Vediamo tutti i dettagli qui sotto.

Michelle Hunziker, scatta l’ipotesi flirt con Stefano Rosso

Potrebbe essere sbocciato un nuovo amore, nella vita della conduttrice Michelle Hunziker. Dopo varie storie travagliate, e brevi, l’ex di Eros Ramazzotti sembra pronta a rimettersi in gioco. Almeno questo è quanto emerso dai recenti scatti del settimanale Diva e Donna, che ha ‘beccato’ Michelle per le vie di Milano, in compagnia dell’imprenditore Stefano Rosso. Insieme a loro, a quanto pare, anche la figlia di lui, Rania, nata dalla precedente relazione con l’attrice Francesca Chillemi.

"Accanto a Michelle Hunziker", scrive il magazine in edicola questa settimana, "compare sempre più spesso l’imprenditore Stefano Rosso, ex di Francesca Chillemi: tra i due, a passeggio con la figlia di lui, sembra esserci una inaspettata familiarità". Insomma, potrebbe esserci del tenero. Anche se al momento nessuno dei due si è espresso a riguardo.

Chi è Stefano Rosso, nuova fiamma di Michelle ed ex di Francesca Chillemi

Stefano Rosso, figlio del fondatore di Diesel, Renzo Rosso, è un imprenditore e amministratore delegato di Red Circle Investments, società di investimento creata dalla famiglia Rosso. Insieme al fratello Andrea ha lanciato RedRoomParty, ed è inoltre a capo della OTB – il gruppo che controlla Diesel e altri marchi – e presidente della squadra di calcio del Vicenza.

Rosso è stato legato a Francesca Chillemi dal 2015 al 2024, anche se i due si erano incontrati parecchio tempo prima. "Abbiamo sempre provato qualcosa l’uno per l’altra", aveva confessato l’ex Miss Italia, "forse più io di lui. Ogni volta che lo rivedevo perdevo un po’ la testa, però c’era sempre un motivo che ci allontanava, ma mai in modo definitivo". Poi l’amore vero era sbocciato, con la nascita della piccola Rania nel 2016. Ma a giugno 2024 erano arrivate le prime voci di rottura.

Un mese dopo, Chillemi era stata paparazzata con un altro uomo, l’imprenditore Eugenio Grimaldi (poi indicato dal settimanale Gente come il nuovo compagno). Mentre Stefano Rosso sembrava ancora single. Almeno finché non sono arrivate le prima immagini di Diva e Donna. Che potrebbero sancire l’inizio, ufficiale, della nuova love story dell’imprenditore con Michelle Hunziker.

