Barbara D’Urso, rivelazione su Sanremo e frecciatina (indiretta) alla Merlino Dopo l’addio a Pomeriggio Cinque, la conduttrice racconta la sua nuova vita con tanto di punzecchiata alla “rivale” e risposta ai rumors sul Festival.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia. Linkedin

Instagram

Facebook

Sito

Per Barbara D’Urso, quest’ultimo è stato e continua ad essere un periodo di grandi cambiamenti e progetti nuovi. Dopo il breve periodo passato a Londra per imparare ancor meglio l’inglese, l’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque è tornata in Italia per dedicarsi al teatro. Dopo la fortunatissima tournée nell’anno scorso, da venerdì 3 novembre, Barbarella tornerà al Teatro Alfieri con lo spettacolo Taxi a due piazze per la regia di Chiara Noschese. È lei stessa a confermarlo durante un’intervista a Il corriere della sera, durante la quale non si è nemmeno fatta mancare una bella frecciatina indiretta a Myrta Merlino. Ecco cosa ha detto.

Barbara D’Urso punzecchia la Merlino: "Mi dicono che il pomeriggio è triste senza di me"

L’addio di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque è stato molto travagliato, e la conduttrice non perde occasione per lanciare qualche frecciatina indiretta a Myrta Merlino che, in buona sostanza, le ha soffiato il posto per volontà dei vertici del programma.

E proprio quando la giornalista Francesca Angeleri le chiede se sente il cuore del suo pubblico più forte a teatro rispetto alla televisione, Barbara risponde prontamente: "Il cuore del mio pubblico lo sento sempre, soprattutto quando cammino per strada e mi dicono: ‘Ci manchi. Mamma mia quanto è triste il pomeriggio senza di te’. Mi scrivono in tantissimi anche sui social e li ringrazio molto. Siete meravigliosi". Una bella punzecchiata alla nuova padrona di casa di Pomeriggio Cinque che, tra l’altro, non sta certo ottenendo i risultati tanto sperati.

Durante l’intervista a Il Corriere della sera, Barbara aggiunge inoltre: "È un periodo bellissimo, sto molto bene. Sono sempre una stacanovista che fa trecentomila cose"; e sull’ipotesi di una nuova trasmissione in preparazione afferma: "Chissà".

Barbara D’Urso a Sanremo? Parla lei

Negli ultimi tempi si sono fatte più insistenti le voci che vedrebbero Barbara D’Urso a Sanremo. Durante una chiamata a sorpresa di RTL 102.5, per il format "Protagonisti" di Francesco Fredella e Gianni Simioli, la conduttrice ha affrontato l’argomento punzecchiata dalla provocazione degli speaker. "Sanremo? Non so di cosa state parlando", ha affermato Barbara.

"Lascia stare Amadeus" – ha continuato Gianni Stimoli – ti chiamo a condurre il Festival di Napoli". A quel punto Barbarella ha dunque risposto: "L’ho già presentato. Per il Festival di Napoli a disposizione".

Dalle dichiarazioni della conduttrice pare dunque che le probabilità di vederla sul palco del Festival di Sanremo siano abbastanza scarse. Sarà davvero così? Non rimane che attendere per scoprirlo.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche