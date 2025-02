Ballando con le stelle, svolta Rai: Milly riparte a maggio senza vip (ma Mariotto c’è) Stando agli ultimi rumor la tv di Stato potrebbe decidere di cavalcare il successo dello show con uno spin-off: tutti confermati in giuria, l’ipotesi

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Ballando con le stelle torna in onda in primavera? Lo show di Milly Carlucci, infatti, potrebbe ripartire già a maggio. Stando a un rumor lanciato da Giuseppe Candela sul portale Dagospia, la Rai starebbe pensando di cavalcare il successo dello show con un nuovo spin-off senza vip da collocare in prima serata nel palinsesto. Scopriamo tutti i dettagli.

Ballando con le stelle: uno spin-off a maggio, lo scenario

Ballando con le stelle si prepara al ritorno anticipato nel palinsesto di Rai 1. A lanciare lo scoop – come detto – è stato Giuseppe Candela sul sito Dagospia, che ha parlato dell’idea della tv di Stato di cavalcare il successo dello show di Milly Carlucci con un nuovo spin-off senza vip, dedicato a concorrenti non famosi e/o sconosciuti nel mondo dello spettacolo e della tv. Al momento, ovviamente, si tratta solo di un’ipotesi, che rappresenterebbe comunque un ulteriore, grande, segnale di fiducia nei confronti di Milly Carlucci, chiamata a tornare protagonista della prima serata dopo gli ottimi ascolti dell’ultima edizione vinta da Bianca Guaccero e Giovanni Pernice (che ha chiudo con una media del 25,8% di share e un picco del 32,8% per la finale). La conduttrice, tuttavia, sembra destinata a rinunciare al suo sogno di riportare in tv Il Cantante Mascherato. La potenziale nuova edizione dello show verrebbe infatti scalzata da questo nuovo spin-off di Ballando, che darà vita a una gara senza vip (senza le ‘stelle’ del titolo del programma) ma con la stessa giuria, in onda a partire da maggio.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il ‘nuovo’ Ballando in primavera: tutti confermati (anche Mariotto)

Sebbene manchi ancora l’ufficialità e verosimilmente ci siano molti dettagli da limare, il nuovo spin-off di Ballando con le stelle in partenza a maggio vedrebbe la conferma di tutto il cast. Al timone, ovviamente, ci sarà Milly Carlucci (affiancata da Paolo Belli), alla giuria popolare Rossella Erra, Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira, con Alberto Matano nelle vesti di opinionista. Confermata in toto anche la giuria composta da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e, archiviate le voci di rottura con la Rai, Guillermo Mariotto. Il futuro dello stilista di origini venezuelane – nella giuria di Ballando fin dalla prima, storica, edizione – sembrava in bilico dopo l’abbandono e le polemiche dell’ultima edizione, tanto che il suo nome era stato anche accostato a Mediaset. Mariotto, invece, sembrerebbe pronto a riprendersi il suo posto al tavolo dei giudici per una nuova esperienza, questa volta in primavera.

Potrebbe interessarti anche