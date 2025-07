Bianca Guaccero, l’annuncio su Pernice: “Tutto a gonfie vele”, la crisi smentita e il video polemico Bianca Guaccero replica con ironia alle voci sulla presunta rottura con il suo compagno. Ecco cos’ha detto e il significato dei suoi video su Instagram.

Negli ultimi giorni Bianca Guaccero è finita al centro del gossip, ma la conduttrice ha deciso di fare chiarezza sul suo rapporto con il compagno Giovanni Pernice. La coppia, nata durante Ballando con le stelle 2024, non si è separata e non attraversa alcuna crisi. A confermarlo è stata proprio la conduttrice pugliese, che ha messo a tacere le voci circolate sul web nelle ultime ore.

Bianca Guaccero smentisce la crisi con Pernice: "Va tutto a gonfie vele"

Nell’era dei social, basta una semplice storia Instagram per scatenare i dubbi dei fan. È accaduto a Bianca Guaccero, che sabato ha condiviso due citazioni malinconiche tratte da celebri film. Prima una scena di Paura d’amare, in cui Michelle Pfeiffer pronuncia la frase: "Io voglio un uomo che mi ami per sempre e malgrado tutto". Poi un estratto di The Truman Show con Jim Carrey: "E casomai non vi rivedessi, buon pomeriggio, buona sera e buona notte".

Molti follower hanno interpretato queste condivisioni come un segnale di rottura, complice anche l’assenza di foto recenti della coppia sui rispettivi profili, un comportamento anomalo rispetto alle loro abitudini. Nel weekend il web è stato invaso da indiscrezioni su una presunta crisi, ma a smentire tutto ci ha pensato Bianca stessa. Intervistata da Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, ha dichiarato che tra lei e Giovanni Pernice "non c’è alcuna crisi" e che "va tutto a gonfie vele".

Bianca Guaccero e le storie social tra ironia e polemica

Per spegnere definitivamente le voci, Bianca Guaccero è tornata su Instagram con due storie dal tono ironico. Nella prima canta il brano "Parole, parole" di Mina, nella seconda è sdraiata su un cuscino a bordo piscina mentre finge di piangere disperata insieme ad alcune amiche. Un chiaro riferimento alle chiacchiere che si sono scatenate in rete e che, a suo dire, non hanno alcun fondamento. Ricordiamo che la showgirl pochi giorni fa era stata protagonista di un altro video social diventato virale, in quel caso molto più polemico, perché aveva risposto con durezza a coloro che avevano scritto di una chiusura anticipata del suo programma Techeteche Top 10, andato in onda fino a domenica 20 luglio nell’access prime time di Rai 1.

Giovanni Pernice impegnato in tour in Inghilterra

La love story tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice continua senza intoppi, dunque, nonostante la distanza. Negli ultimi mesi il ballerino palermitano, classe 1990, ha calcato i palchi del Regno Unito con il suo show The Last Dance, registrando il tutto esaurito nelle principali città. Star amatissima oltremanica, Pernice deve la sua popolarità alla lunga partecipazione a Strictly Come Dancing, il dance show BBC da cui prende ispirazione il format Rai Ballando con le stelle.

