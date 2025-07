Ballando con le stelle, primo colpo ufficiale: Andrea Delogu scende in pista (e farà come Bianca Guaccero) Dalla pista alle strategie Rai: la conduttrice torna al ballo per rimettersi in gioco, tra ambizioni e danza. Arriva a Ballando il volto super amato di Delogu.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Il cast della ventesima edizione di Ballando con le Stelle si va formando tra trattative, voci di corridoio e contratti ancora in sospeso. Ma una certezza, al momento, c’è: Andrea Delogu ci sarà. A confermare la sua presenza è stato Davide Maggio, anticipando quella che potrebbe rivelarsi una delle partecipazioni più interessanti dell’intera edizione. Nessun annuncio ufficiale da parte della Rai, ma il nome circola ormai senza più dubbi. E in effetti, la sua presenza sembra tutto fuorché casuale.

Andrea Delogu: un ritorno alle origini

Per chi la segue da anni, il dettaglio non è passato inosservato: prima di diventare conduttrice, speaker e volto trasversale della televisione italiana, Andrea Delogu aveva mosso i suoi primi passi proprio nel mondo del ballo. Era tra le letteronze di Mai dire Domenica, all’inizio degli anni Duemila, quando il piccolo schermo era ancora un laboratorio di esperimenti e nuovi linguaggi. Da allora di strada ne ha fatta parecchia, ma il richiamo della pista non si è mai spento del tutto. Ed è anche grazie all’esperienza positiva dell’amica Ema Stokholma, che a Ballando ha trovato una vera seconda vetrina, che Andrea ha deciso di accettare la proposta di Milly Carlucci.

Una scelta che guarda oltre il sabato sera

Non si tratta soltanto di una sfida personale o di un gioco mediatico: la partecipazione al programma del sabato sera di Rai 1 ha anche un peso strategico. La Delogu, alla guida de La Porta Magica in onda su Rai 2, potremme giovare molto in termini di immagine e riconoscibilità da un programma come Ballando. Un effetto traino che la rete potrebbe aver calcolato con attenzione, puntando su un volto capace di attrarre pubblico, consenso e attenzione social.

Il precedente di Bianca Guaccero a Ballando con le stelle

C’è però un parallelo che molti stanno già tracciando, ed è quello con Bianca Guaccero. Anche lei era arrivata a Ballando con le Stelle in un momento delicato del suo percorso, forse per rilanciarsi, e ci è riuscita alla grande: ha vinto il programma e ha trovato una nuova collocazione all’interno della Rai, con diversi progetti in arrivo e in essere. Andrea Delogu potrebbe seguire lo stesso copione, anche se con una personalità completamente diversa, guadagnando spazio per altri programmi oltre a quelli in cui è attualmente impegnata. Di certo, la sua presenza aggiunge peso a un’edizione di Ballando che, tra budget da gestire e casting complessi, ha ancora molti nomi da scoprire, ma già qualche scommessa vinta.

