Ballando con le Stelle, via alla nuova edizione: tutti i ballerini di Milly Carlucci Il 21 ottobre inizia la nuova stagione dello show di Rai 1: ecco tutto quello che c'è da sapere, dai concorrenti alla giuria, fino alle anticipazioni e al ballerino per una notte, Andrea Antonello

Dopo lunghi mesi di attesa, finalmente il momento è arrivato: sabato 21 ottobre prende il via la nuova edizione di Ballando con le Stelle. I concorrenti vip sono pronti a scendere in pista nello show di Rai 1, per sfidarsi all’ultima coreografia e tentare di convincere la severissima giuria. Vediamo dunque tutto quello che c’è da sapere su questa nuova stagione.

Ballando con le Stelle 2023, la conduttrice e la giuria

Innanzitutto, la padrona di casa è ancora una volta Milly Carlucci, e non avrebbe potuto essere altrimenti. Al suo fianco troviamo l’immancabile co-conduttore Paolo Belli. Anche la giuria, nonostante i numerosi rumors di questi ultimi mesi, è stata confermata: al tavolo ritroviamo quindi Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni. Non poteva mancare anche la presenza fissa di Alberto Matano, direttamente da La Vita in Diretta, e della cosiddetta giuria popolare composta questa volta da Rossella Erra, Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira.

Ballando con le Stelle 2023, i concorrenti

Ma i protagonisti indiscussi di Ballando con le Stelle sono sicuramente i concorrenti: 12 personaggi famosi si mettono alla prova come ballerini, rigorosamente in coppia con un professionista che li affianca per tutta la durata del programma. Questi i concorrenti in gara, con i rispettivi ballerini: Lino Banfi con Alessandra Tripoli, Sara Croce con Luca Favilla, Antonio Caprarica con Maria Ermachkova, Rosanna Lambertucci con Simone Casula, Teo Mammucari con Anastasia Kuzmina, Carlotta Mantovan con Moreno Porcu, Paola Perego con Angelo Madonia, Lorenzo Tano con Lucrezia Lando, Giovanni Terzi con Giada Lini, Ricky Tognazzi con Tove Villfor, Simona Ventura con Samuel Peron, Wanda Nara con Pasquale La Rocca.

Le anticipazioni della prima puntata

Ballando con le Stelle prende il via il 21 ottobre con una prima puntata ricca di emozioni. Per tutti i concorrenti è l’esordio sulla pista da ballo, e dovranno dimostrare tutte le proprie doti per conquistare la giuria e ottenere buoni voti, evitando così di essere eliminati. Già al termine della prima serata una coppia dovrà lasciare il programma, ma sempre con la possibilità di rientrare in gara successivamente.

Chi è Andrea Antonello, il ballerino per una notte

Non può mancare anche il Ballerino per una notte: per questa prima puntata si tratta di Andrea Antonello, un ragazzo autistico, affiancato dal padre Franco. Andrea ha 30 anni e insieme al padre è salito in sella ad una motocicletta per fare il giro del mondo. Un totale di 6200 chilometri, dall’India agli Stati Uniti, dal Brasile alla Grecia, fino a Capo Nord.

Quando e dove vedere Ballando con le Stelle 2023

Troverete la prima puntata dell’edizione 2023 di Ballando con le Stelle stasera in tv su Rai 1 – sabato 21 ottobre – in prima serata – dalle 21.30 circa. Il programma di Milly Carlucci prosegue poi tutti i sabati fino al mese di dicembre. Come di consueto, tutte le puntate sono visibili anche in diretta streaming oppure on demand sulla piattaforma RaiPlay.

