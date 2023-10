Milly Carlucci presenta il nuovo Ballando: "Uno spaccato della nostra società" Nella conferenza stampa di oggi, la conduttrice e i concorrenti del talent show di Rai1 hanno parlato dell'edizione al via il 21 ottobre. Ecco tutti i dettagli.

Si è conclusa da poco la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di "Ballando con le Stelle". Il talent show condotto da Milly Carlucci è pronto a tornare su Rai 1 con la sua diciottesima edizione, a partire dal 21 ottobre prossimo. Saranno come sempre 12 i vip in gara, in coppia con altrettanti ballerini professionisti. Tra i più attesi in pista, l’attore Lino Banfi, la showgirl Wanda Nara, il giornalista Antonio Caprarica e la conduttrice Simona Ventura. Vediamo allora in sintesi cos’hanno detto Milly Carlucci e i futuri protagonisti di Ballando.

Ballando con le Stelle, le dichiarazioni di Milly e dei protagonisti

"Ballando con le Stelle" sta per iniziare. Il 21 ottobre prossimo partirà infatti la diciottesima edizione del talent condotto da Milly Carlucci e Paolo Belli. E proprio Milly, durante la conferenza stampa di presentazione che si è tenuta oggi, ci ha tenuto a ringraziare i vertici di Viale Mazzini per l’aiuto e la fiducia dimostrata. "Questo è il momento di fare il grande respiro prima di fare questa grande traversata", ha esordito la conduttrice. "Ringrazio tutta la Rai e tutte le persone che si trovano dietro questo immenso lavoro".

La Carlucci ha poi proseguito introducendo le novità di quest’anno. "Ballando è uno spaccato della nostra società. Ogni anno cerchiamo anche di aprire una discussione su qualcosa che riguarda la vita delle persone", ha spiegato Milly. "Quest’anno, lo faremo attraverso i Ballerini per una Notte. Il primo Ballerino per una Notte di quest’edizione sarà Andrea Antonello". Andrea, un ragazzo autistico, ballerà nella prima puntata insieme a Laura Faccio, per sensibilizzare il pubblico a casa su un tema fondamentale e "lanciare un messaggio importante".

Durante la conferenza, Milly si è poi soffermata a parlare del nuovo cast di questa edizione. "Sono 18 anni che corteggio Lino Banfi", ha ammesso, "e quest’anno è successo un miracolo". E oltre all’attore, "ci sarà Simona Ventura, una donna che adoro. Ci sarà Carlotta Mantovan, una bimba dolcissima che, in realtà, è una donna…Poi ci sarà Antonio Caprarica che mi ha fatto un grande regalo". E tanti altri nomi di punta del mondo dello spettacolo, come "la meravigliosa Paola Perego", e anche "Wanda Nara e 5 David di Donatello concentrati, ossia Ricky Tognazzi che ci stupirà e stupirà molto". Quanto alle voci che ultimante circolavano sui papabili "ballerini per una notte", Milly Carlucci è intervenuta con una battuta: "Fabrizio Corona e Barbara D’Urso ballerini per una notte? Sul web, si dice di tutto e di più".

E anche i concorrenti di questa nuova edizione si sono espressi con entusiasmo sull’avventura che li attende. Antonio Caprarica, storico inviato del Tg1 in terra inglese, ha dichiarato: "spero di dare soddisfazione ai telespettatori che mi hanno seguito in tutti questi anni…anche tra i reali, si balla". La showgirl Wanda Nara, molto emozionata, ha ammesso di aver "firmato un contratto in bianco", perché, ha detto, "l’Italia è la mia seconda casa". E anche Simona Ventura ci ha tenuto a commentare la sua partecipazione. "Sono felice di essere qui", ha affermato con grande entusiasmo, "è un’entusiasmante e quasi commovente esperienza che faremo tutti insieme".

In conclusione di conferenza, poi, alla conduttrice di Ballando è stato chiesto di fare un commento sulle liti che spesso imperversano all’interno della giuria del programma. "I nostri giurati sono liberi e indipendenti", ha chiarito Milly, "come succede nei gruppi di amici, possono esserci degli scontri. Di base, però, ci sono stima, fiducia e rispetto…i problemi veri, per fortuna, sono altri".

