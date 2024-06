Stop a Balivo e Matano, Rai 1 rivoluziona il suo daytime: cosa cambia e chi li rimpiazza Da oggi, 3 giugno 2024, Rai 1 inaugura il daytime estivo: la serie Un passo da cielo rimpiazza La volta Buona, La vita in diretta lascia il posto a Estate in diretta.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

A partire da oggi, lunedì 3 giugno 2024, la programmazione di Rai 1 subisce un’importante trasformazione, con significativi cambiamenti nel palinsesto pomeridiano che resteranno in vigore per tutto il periodo estivo. La volta buona e La vita in Diretta, i popolari programmi condotti da Caterina Balivo e Alberto Matano si fermano, aprendo la strada a nuovi contenuti che intratterranno il pubblico durante i caldi mesi estivi. Scopriamo insieme quali novità ci attendono e come si configurerà il nuovo daytime di Rai 1.

Rai 1, Un passo dal cielo rimpiazza La volta buona

A partire dal 3 giugno, i programmi condotti da Caterina Balivo e Alberto Matano saranno sostituiti da due nuove proposte che promettono di mantenere alta l’attenzione del pubblico di Rai 1. Alle 14:05, nello slot finora occupato da La volta buona, prenderanno il via le repliche della prima stagione della serie televisiva Un passo dal cielo. Si tratta di una serie con Daniele Liotti che ha conquistato il cuore degli spettatori fin dalla sua prima messa in onda. La prima stagione, diretta da Enrico Oldoini e composta da 12 episodi, è stata trasmessa nel 2011 e racconta la storia di un esperto scalatore che, dopo un tragico incidente, decide di ritirarsi tra le montagne per ritrovare serenità e se stesso. Le repliche di questa amata fiction offriranno al pubblico la possibilità di rivivere le emozionanti avventure e i suggestivi paesaggi delle Dolomiti, in un perfetto mix di dramma, azione e mistero.

Alberto Matano cede il testimone a Estate in diretta – le novità

Alle 16:05 inizierà Estate in diretta, che resterà in onda fino alle 18:40 per poi passare la linea a Reazione a Catena, il game show guidato da Pino Insegno che da oggi rimpiazza L’Eredità di Marco Liorni.

Alle 16:05, prenderà il via Estate in diretta, che quest’anno vedrà un ampliamento significativo della sua durata. Il programma, che sostituisce durante l’estate La Vita in Diretta, andrà in onda dal lunedì al venerdì, coprendo la fascia oraria che in precedenza era occupata dalla soap opera Sei Sorelle e dalle repliche de "Il Paradiso delle Signore". Questo cambiamento permetterà a Estate in diretta di avere circa un’ora in più rispetto agli anni passati, offrendo così un maggior numero di contenuti e approfondimenti.

Estate in diretta 2024, chi sono i conduttori

La conduzione del programma sarà affidata nuovamente a Gianluca Semprini e Nunzia De Girolamo. Semprini, al quarto anno consecutivo alla guida di Estate in diretta, sarà affiancato da De Girolamo, al suo secondo anno dopo il debutto nella passata stagione. A loro si unirà una new entry: Gigi Marzullo, figura storica della televisione italiana, che entrerà a far parte del cast fisso. Una delle novità più interessanti di questa edizione sarà l’ampio spazio dedicato ai 70 anni della Rai.

