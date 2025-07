Avatar 3: Fuoco e Cenere, nemici ovunque nel primo spettacolare trailer del film Il primo trailer di Avatar: Fuoco e Cenere, terzo film della saga di James Cameron, ci mostra l'inizio di una nuova battaglia contro più nemici per i protagonisti

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

L’attesa è finita: il primo trailer di Avatar 3: Fuoco e Cenere, terzo capitolo della saga di James Cameron, ci fa ufficialmente tornare a Pandora e introduce una nuova tribù Na’vi. Si tratta del clan Mangkwan, noto anche come popolo della cenere, guidato dalla feroce Varang.

Avatar 3: Fuoco e Cenere, cosa succede nel primo trailer

Sebbene non si sappia molto del Clan Mangkwan e della sua leader, il trailer ci regala un primo sguardo alla loro casa in cenere, distrutta da un’eruzione vulcanica. Il filmato presenta Varang, che indossa un copricapo rosso e può manipolare il fuoco, come avversaria di Neytiri (Zoe Saldaña) e della sua famiglia. Un netto distacco, dunque, da Avatar: La via dell’Acqua del 2022, che portava gli spettatori tra magnifici scenari marini.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il trailer mostra anche un teso scambio di battute tra Varang e Kiri (Sigourney Weaver): "La tua dea non ha alcun potere qui", dice la new entry, che altri non è che la leader di un popolo che ha attraversato difficoltà incredibili. "Questo l’ha resa più forte", ha dichiarato James Cameron a Empire in un’intervista pubblicata a gennaio. "Farebbe qualsiasi cosa per loro, anche cose che noi considereremmo malvagie", e il trailer ce lo anticipa chiaramente.

Jake Sully in pericolo nel nuovo film

Oltre al Popolo della Cenere, il trailer include uno sguardo ai Mercanti del Vento, un clan nomade Na’vi che viaggia a bordo di navi volanti trainate da enormi creature simili a meduse. Si accenna anche al fatto che nel film Jake Sully (Sam Worthington) verrà catturato dagli umani. Ritornano nel cast anche Kate Winslet (Ronal) e Jack Champion (Spider). Oltre a Chaplin, si unisce al cast anche David Thewlis nel ruolo di Peylak, il capo dei Wind Traders.

Avatar: Fuoco e Cenere uscirà nei cinema il 17 dicembre. Il quarto e il quinto capitolo sono invece previsti rispettivamente per il 21 dicembre 2029 e il 19 dicembre 2031. Ricordiamo inoltre che i primi due film della saga sono disponibili in streaming gratuitamente su Disney+ e a pagamento su Prime Video e Apple TV+, tra gli altri.

Potrebbe interessarti anche