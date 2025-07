Record of Ragnarok III, il trailer dell'anime è da urlo: duelli epici tra divinità scuoteranno l’Olimpo La terza stagione dell’anime sbarca su Netflix a dicembre con un nuovo team creativo, scontri mozzafiato e un duello decisivo pronto a sconvolgere ogni certezza

L’attesa è altissima e non potrebbe essere altrimenti, soprattutto dopo che, nelle scorse ore, Netflix ha pubblicato il trailer della terza stagione. Stiamo parlando di Record Of Ragnarok III, l’anime che tutti stanno aspettando e che ha conquistato milioni di persone su tutto il pianeta. Ovviamente, ci saranno volti nuovi dietro le quinte, una nuova e inedita visione artistica e, non potranno mancare nuovi scontri epici. Ma vediamo insieme tutti i dettagli.

Record Of Ragnarok III, l’incredibile trailer della terza stagione

Di recente, Netflix ha rilasciato online il nuovo trailer di Record of Ragnarok III, in arrivo a dicembre 2025 sulla piattaforma streaming. La clip mostra i combattimenti intensi tra divinità e umani, concentrandosi sul settimo scontro decisivo tra Qin Shi Huang e Hades, che potrebbe cambiare l’equilibrio della battaglia tra le due fazioni. Si può dire che la terza stagione sta scaldando gli animi degli appassionati. La settima battaglia sarà effettivamente decisiva: il punteggio tra divinità e umani è 3 a 3, e questo scontro determinerà il vincitore finale. I fan sono già pieni di teorie sui prossimi combattenti. Dietro le quinte ci sono importanti novità: alla regia arriva Koichi Hatsumi (noto per Tokyo Revengers), che sostituisce Masao Ōkubo, portando una nuova visione visiva e narrativa. La produzione passa allo studio Yumeta Company con Maru Animation, promettendo animazioni più fluide e scene d’azione più coinvolgenti.

Yasuyuki Mutō, sceneggiatore con esperienza in D.Gray-man e Code:Breaker, si occupa ora della scrittura, mentre il character design è affidato a Yōko Tanabe e Hisashi Kawashima, che rinfrescheranno l’aspetto dei personaggi con maggior cura e dettaglio. La colonna sonora resta nelle mani di Yasuharu Takanashi, la cui musica epica è una costante della serie. In sintesi, questa stagione punta a essere la più emozionante e spettacolare finora, con una narrazione più matura e scontri coreografici di alto livello. Record of Ragnarok continua a distinguersi per la sua unica fusione di mitologie e storie, e l’appuntamento è per quest’anno.

Il successo di Record Of Ragnarok

Record of Ragnarok (creato da creato da Takumi Fukui, Shinya Umemura e illustrato da Chika Aji) è un manga del 2017 che narra un torneo tra dei e umani per salvare l’umanità dall’estinzione. L’anime, uscito su Netflix nel 2021, ha avuto grande successo grazie ai combattimenti e ai personaggi. La seconda stagione del 2023 ha confermato questo successo con sfide ancora più emozionanti.

Dove vedere in streaming Record Of Ragnarok III

Sappiamo che non desiderate altro che guardare la terza stagione, ma dovrete attendere ancora un po’ (non troppo) perché arriverà a dicembre in streaming sulla piattaforma Netflix.

