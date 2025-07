Ken il Guerriero, il nuovo trailer della serie accende le polemiche: il motivo è incredibile Il remake della serie animata con protagonista Kenshiro debutterà la prossima primavera, ma i fan hanno già espresso ampiamente il loro dissenso

Assieme alla miriade di altri progetti annunciati, all’Anime Expo 2025 è stato mostrato il primo trailer del remake di Ken il Guerriero, previsto per il 2026. Galeotta fu l’animazione, interamente in CGI, che a molti ha ricordato l’infausto Berserk del 2016. A peggiorare la situazione, la mancanza tuttora di una lista ufficiale di doppiatori e il progetto affidato a uno studio ignoto.

Il (discusso) ritorno di Kenshiro

Ci si sarebbe aspettati un boato di gioia e grida di giubilo da parte dei fan nostalgici, all’annuncio del remake dell’anime di Hokuto No Ken, arrivato da noi come Ken il Guerriero. E invece ha assunto i connotati di una secchiata di ghiaccio in testa come ai bei tempi della Ice Bucket Challenge. Il primo trailer della nuova serie, mostrato in anteprima all’Anime Expo 2025, ha acceso immediatamente un efferato dibattito tra i fan, combattuti tra la voglia di rivedere il proprio beniamino prendere a schiaffi esplosivi bande di motociclisti vestiti di pelle, e il timore che il nuovo lavoro finisca per rovinare il ricordo che avevano della serie originale. I commenti sotto al video YouTube ufficiale dell’annuncio sono impietosi e prendono di mira in particolare la resa grafica del prodotto, realizzato interamente in CGI. Il paragone più immediato è quello con l’anime di Berserk del 2016. Un raffronto tutt’altro che lusinghiero, va detto.

Grafica non all’altezza e uno studio sconosciuto per il remake anime di Ken il Guerriero

I fan hanno puntato il dito, come detto, contro il nuovo comparto grafico. Rigido, plasticoso e per nulla accattivante, sembra tradire lo stile d’animazione originale. Ci si aspettava, in sostanza, qualcosa di decisamente migliore per il ritorno di uno dei franchise più famosi e influenti degli anni 80. È ovviamente ancora presto per giudicare, e trarre le proprie conclusioni esclusivamente da un trailer non è mai saggio. Ma lo spettro di un "Berserk 2016" 2.0 aleggia. Soprattutto perché non si sa assolutamente nulla, ancora, né del regista, né dello studio di produzione. Silenzio totale anche in merito a character designer e team creativo. Insomma, non esattamente il piede giusto con cui partire.

Non è ancora stato ufficializzato nemmeno l’intero cast, per quanto i nomi che circolano facciano comunque ben sperare. Il nuovo Kenshiro avrà la voce di Shunsuke Takeuchi, già Einar nell’adattamento animato di Vinland Saga. Daiki Yamashita, Deku di My Hero Academia, doppierà invece Bat. MAO, celebre per Tensura, sarà la voce di Rin. Insomma, tre nomi di assoluto rispetto e capaci di sostenere il peso della narrazione, se supportati nel modo corretto da una regia all’altezza.

