Reazione a Catena, le campionesse in lacrime: il montepremi è altissimo Seconda vincita importante per le Amiche in Onda: Donatella, Valeria e Mariluna hanno portato a casa ben 47.500 euro indovinando l'Ultima Parola.

Nella serata di ieri – domenica 1° ottobre – è andata in onda una nuova ed entusiasmante puntata di Reazione a Catena. Le Amiche in Onda, campionesse da ormai tre puntate, sono riuscite a mantenere il loro titolo, e hanno concluso la loro partita tra le lacrime. Le tre ragazze pugliesi non hanno infatti potuto trattenere la loro emozione per aver vinto una somma davvero importante: scopriamo cosa è successo.

Reazione a Catena, vittoria importante per le Amiche in Onda

Le Amiche in Onda, Donatella, Valeria e Mariluna, sono arrivate a Reazione a Catena il 29 settembre, quando hanno soffiato ai Tre a Metà il titolo di campioni del quiz di Rai 1. Puntata dopo puntata, sono entrate nel cuore del pubblico con il loro talento e la loro simpatia: nella serata di ieri hanno giocato la loro terza partita, riuscendo ancora una volta a confermarsi campionesse e arrivando all’Ultima Catena con un montepremi altissimo. Già nell’Intesa Vincente, il gioco decisivo del quiz, hanno letteralmente travolto le sfidanti. Queste ultime, le Ciao Bebè, si sono fermate a 4 parole, mentre le campionesse hanno raggiunto addirittura l’impressionante cifra di 17 parole, avvicinandosi al record stagionale di Reazione a Catena.

Il vero trionfo delle Amiche in Onda è però arrivato durante l’Ultima Catena. Le campionesse pugliesi si sono presentate al gioco finale con un montepremi di ben 95mila euro, che sono riuscite a mantenere intatto fino alla fine. Donatella, Valeria e Mariluna hanno infatti indovinato tutte le parole, senza mai dimezzare il proprio montepremi. Soltanto una volta arrivate all’Ultima Parola, le campionesse hanno deciso di comprare il terzo elemento, dimezzando per la prima volta la cifra che avevano a disposizione. Il compito era dunque indovinare quale parola legasse "Centro" e "Spagna". Dopo diversi ragionamenti, le Amiche in Onda hanno deciso di giocarsi come risposta la parola "Movida". Marco Liorni ha quindi accompagnato le campionesse in questo momento di tensione, nel quale si stavano giocando ben 47.500 euro: quando il conduttore ha annunciato che si trattava della risposta esatta, la tre concorrenti sono immediatamente scoppiate in lacrime, incredule di quanto era appena successo.

Per le Amiche in Onda si tratta dunque della seconda vittoria importante in sole tre puntate. Al loro esordio come campionesse, avvenuto il 29 settembre, Donatella, Valeria e Mariluna hanno portato a casa ben 16.250 euro, ai quali ora si aggiungono i 47.500 euro vinti durante la loro terza partita. Un bottino di tutto rispetto, dunque, per le campionesse di Reazione a Catena, che questa sera avranno una nuova possibilità di mantenere il titolo e giocarsi un’altra Ultima Parola.

