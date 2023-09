Ascolti tv, Imma Tataranni 3 stravince sul GF. Massimo Gallo: "Siamo come Montalbano" Boom di share per la fiction di Rai 1 che alla prima puntata ha "asfaltato" il Grande Fratello di Signorini. Ecco cosa ha detto uno dei protagonisti.

La fiction Imma Tataranni – Sostituto procuratore con Vanessa Scalera e Massimo Gallo è arrivata alla sua terza stagione e i fan continuano a premiarla dal primo giorno. Ieri sera è andata in onda la prima puntata della nuova stagione e si sono registrati immediatamente ascolti da record commentati poi da uno dei protagonisti. Ecco cosa ha detto "Pietro", ovvero l’attore Massimo Gallo.

Imma Tataranni batte il Grande Fratello

La prima puntata della fiction ha registrato 4.624.000 spettatori pari al 27.1% share. Numeri molto importanti che riconfermano Imma Tataranni come una delle fiction italiane più amate. Un prodotto Rai che è riuscito anche a battere un programma di punta di Mediaset come il Grande Fratello, il quale ha invece registrato 2.462.000 spettatori, pari al 18.2% di share.

Il GF non sta certo passando uno dei suoi periodi migliori, questo probabilmente dovuto anche ai grandi cambiamenti apportati al format dopo le nuove linee guida imposte dai vertici. Nel frattempo, però, dall’altra parte c’è chi invece sta coinvolgendo il pubblico sempre di più e gli ascolti da record ne sono la dimostrazione.

Massimo Gallo su Imma Tataranni: "Paragonarlo a Montalbano? Tranquillamente"

Dopo la prima puntata della terza stagione di Imma Tataranni, la redazione di Fanpage.it ha raggiunto il co-protagonista Massimo Gallo per una breve intervista proprio a proposito degli ascolti da record registrati.

"Sono numeri che non si vedevano più da tempo. Per la frammentazione che c’è ormai tra tv e piattaforme, questi sono dati molto importanti", ha detto Massimo Gallo senza giri di parole. Ma cosa rende questa fiction così coinvolgente e interessante per i telespettatori? Anche su questo, Gallo non ha esitato a dare risposta: "Il potere di Imma è che la capiscono tutti e tutti si divertono", ha rivelato.

Ma ciò che è emerso veramente da questa intervista è stato il paragone tra Imma Tataranni e un’altra fiction, una delle più amate e di successo di tutti i tempi. "Paragonarlo a Montalbano? – ha chiesto l’attore – Tranquillamente non solo per il successo ma anche per la sua qualità di scrittura".

Ovviamente non sono poi mancate alcune domande in merito alla fiction stessa, e in particolare sul futuro della storia d’amore tra i protagonisti Imma e Pietro. Gallo però non ha voluto sbilanciarsi troppo e ha affermato: "Non posso dire molto, ma ci sarà un’evoluzione addirittura drammatica".

Per scoprire di più non rimane che seguire le prossime puntate della fiction, in onda ogni lunedì sera su Rai 1.

