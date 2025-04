Ascolti tv ieri 16 aprile: Vanessa Incontrada non sfonda e Federica Sciarelli ne approfitta, Liorni dominante. Tutti i dati Auditel Tutto Quello Che Ho cala al 14,5% di share, il film di Rai1 al 12%, male Mare Fuori, boom per la Champions League su Tv8: tutti i numeri e i dati Auditel

Nuova sfida a distanza nel mercoledì degli ascolti tv. Ieri mercoledì 16 aprile 2025, infatti, la nuova fiction di Canale 5 Tutto quello che ho si è trovata a ‘battagliare’ con Rai 1 e il film Whitney – Una voce diventata leggenda. A spuntarla è stata la serie con Vanessa Incontrada, che (nonostante il calo) ha vinto in un’altra prima serata da incorniciare per Federica Sciarelli e Chi l’ha visto?. La Champions League su Tv8, invece, è pesata su (quasi) tutte le altre reti. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Whitney e Tutto quello che ho

Ieri mercoledì 16 aprile 2025 nella prima serata di Rai 1 è andato in onda il film Whitney – Una voce diventata leggenda. La pellicola con Naomi Nackie dedicata alla storia e alla carriera di Whitney Houston ha conquistato 1 milione e 933 spettatori, fermandosi al 12% di share. Dopo il debutto su Canale 5 della scorsa settimana (16,4% di share e 2 milioni e 765mila spettatori), la serie Tutto quello che ho ha trionfato ancora nel prime time, ma calando notevolmente. La seconda puntata della nuova fiction con Vanessa Incontrada ha infatti ottenuto il 14,5% di share, non andando oltre i 2 milioni e 419mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset.

Ancora in calo Mare Fuori 5, al 4,1% di share su Rai 2. La quarta puntata della quinta stagione della serie targata Rai Fiction ha raccolto 716mila spettatori. Su Italia 1, invece, il film con Colin Firth e Taron Egerton Kingsman – Il cerchio d’oro ha appassionato 719mila spettatori, pari al 4,9% di share.

Vero e proprio simbolo del mercoledì sera, Federica Sciarelli ha raccolto 1 milione e 710mila di spettatori su Rai 3 al timone di Chi l’ha visto?, che ieri ha raggiunto il 10,6% di share. Ottimo serata anche per Aldo Cazzullo alla guida di Una giornata particolare; la puntata di ieri – l’ultima dedicata a ‘Il grande romanzo della Bibbia’– ha registrato il 6,4% di share con 1 milione e 70mila spettatori. Stabile Fuori dal Coro di Mario Giordano, che ha fatto segnare 848mila spettatori, pari al 6,1% di share su Rete 4.

Su Tv8, infine, la partita valevole per il ritorno dei quarti di finale di Champions League – Real Madrid-Arsenal ha totalizzato un a.m. di oltre un milione e mezzo (1 milione e 535mila) di spettatori, arrivando all’8,3% di share, mentre su Nove The Legendo of Zorro ha ottenuto l’1,8% di share con 280mila spettatori.

Ascolti, i numeri di ieri: Liorni e il pomeriggio

Marco Liorni continua a dominare la fascia preserale al timone de L’Eredità. La puntata di ieri e il "miracolo" di Antonio alla Ghigliottina hanno coinvolto 4 milioni e 210mila spettatori, pari al 27,7% di share (con la concorrenza di Avanti un altro! di Paolo Bonolis ferma al 19,1%). Ottimo risultato nel pomeriggio per Il Paradiso delle Signore (sempre più vicino al gran finale) oltre il 20% e per Uomini e Donne di Maria De Filippi, a sfiorare i 2 milioni e mezzo di spettatori.

