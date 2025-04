Ascolti tv ieri (23 aprile): Canale 5 travolge Rai 1, ritorno amaro per De Martino, resiste solo Federica Sciarelli Il derby Inter-Milan arriva a toccare il 29,7% di share, il film Wonder fermo al 10,2%, bene Cazzullo e Giordano: tutti i numeri e i dati Auditel

Mercoledì di calcio negli ascolti tv. Ieri mercoledì 23 aprile 2025, infatti, il derby di Coppa Italia – Milan-Inter è stato padrone della prima serata con il 29,7% di share, staccando ampiamente Rai 1 (con il film Wonder fermo al 10,2% di share). L’unica a resistere al dominio del calcio è stata Federica Sciarelli al timone di Chi l’ha visto?. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Wonder e la Coppa Italia

Come ampiamente prevedibile, la prima serata di ieri mercoledì 23 aprile 2025 è stata dominata dal calcio. Su Canale 5 è infatti è andata in scena la semifinale di ritorno di Coppa Italia – Inter-Milan, che ha raggiunto il 29,7% di share. Il quinto derby di Milano di questa stagione ha radunato 6 milioni e 105mila spettatori. Su Rai 1, invece, è andato in onda il film Wonder. La pellicola con Julia Roberts e Owen Wilson ha registrato il 10,2% di share, fermandosi a 1 milione e 850mila spettatori.

Dopo il finale (in calo) di Mare Fuori 5 della scorsa settimana, anche Rai 2 ha fatto spazio ai film con Sulle ali della musica. La pellicola sulla storia di Antonia Brico, prima donna a dirigere un’orchestra sinfonica, ha fatto segnare il 4,9% di share con 875mila spettatori. Su Italia 1, invece, Il richiamo della foresta ha conquistato 1 milione e 176mila spettatori, pari al 5,9% di share.

Volto simbolo del mercoledì sera di Rai 3, Federica Sciarelli si è confermata al timone di Chi l’ha visto?. La puntata di ieri (con l’ennesimo ‘miracolo’ e il ritrovamento di una ragazza in diretta) ha raccolto 1 milione e 622mila di spettatori, arrivando al 9,6% di share. Ottima serata anche per Aldo Cazzullo alla guida di Una giornata particolare; la puntata di ieri – dedicata alla figura di San Francesco d’Assisi – ha toccato il 6,2% di share con 911mila spettatori. Stabile Fuori dal Coro di Mario Giordano, che ha totalizzato un a.m. di 878mila spettatori, pari al 6,2% di share su Rete 4.

Su Tv8, infine, 4 Ristoranti di Alessandro Borghese ha ottenuto il 3% di share grazie a 474mila spettatori sintonizzati, mentre su Nove Via dall’incubo non è andato oltre il 2% di share con 354mila spettatori.

Ascolti, i numeri di ieri: access prime time

Anche il mattatore degli ascolti di questa stagione televisiva Stefano De Martino è stato "ridimensionato" dal calcio della prima serata di Canale 5. Affari Tuoi ha segnato il 24,3% di share (con 5 milioni e 220mila spettatori), mentre sulla rete ammiraglia Mediaset prima del derby Striscina la Notizina è salito a quasi 3 milioni di spettatori, pari al 15,4% di share.

